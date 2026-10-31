Turiștii străini au venit în număr mare fascinați de arhitectura medievală, de bisericile gotice și străduțele întunecoase care invită la o plimbare plină de mister.

Centrul istoric al Brasovului e plin de turiști atrași de Legenda lui Dracula. Sunt fascinați de arhitectura gotică a clădirilor, de zidurile groase cu arcade și de gangurile întunecoase.

Emily Coffey, turistă din Boston: „Nu doar că este incredibil de frumos, dar mai este și misterul castelului Bran din apropiere, cu tema medievală gotică și tot ceea ce-l înconjoară. E greu să nu te lași complet absorbit de Halloween, de toamnă, este pur și simplu spectaculos”.

Abbey Taylor, turistă din Australia: „Este ceva ce n-am mai văzut în toată viața mea. Este incredibil de frumos, pe fiecare stradă pe care am mers mi-am zis: Doamne, e perfect! și am făcut un milion de poze."

Vizitatorii sunt invitați într-un beci medieval unde actori profesioniști îmbină legenda contelui Dracula cu istoria reală a lui Vlad Țepeș, despre care se spune că vizita des Brașovul pentru că-și găsise aici o iubită săsoaică: frumoasa Katarina. Un astfel de tur costă între 75 și 150 de lei.

Iza Florina Porumbu, inițiatoarea proiectului: „Vrem ca oamenii să se bucure de legendele noastre, de istoriile noastre și să descoprere secretele ascunse ale Transilvaniei."

Castelul Bran găzduieste mai multe petreceri exclusiviste pentru care biletele s-au epuizat încă de acum o lună. Organizatorii aduc în atenție anul acesta și povestea tatălui lui Vlad Țepeș, Vlad Dracul.

Alexandru Prișcu, reprezentantul castelului Bran: „Vrem să venim și cu puține fapte istorice în această legendă."

Accesul la petreceri costă între 700 și 3000 de lei în funcție de loc și moment. Cele 1.300 de bilete s-au epuizat de acum o lună.