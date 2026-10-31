Crizantemele la ghiveci au nevoie de apă în mod regulat pentru a crește sănătos și pentru a-și păstra florile cât mai mult timp.

Cât de des trebuie udate crizantemele la ghiveci

Acestor plante le place ca pământul să fie ușor umed, însă nu suportă excesul de apă, deoarece rădăcinile pot începe să putrezească. Cât de des trebuie udate depinde de temperatura din încăpere, de mărimea ghiveciului și de locul în care sunt ținute.

Cel mai bine este să verifici zilnic pământul, mai ales atunci când crizantemele sunt înflorite. Introdu degetul aproximativ 2 cm în sol, iar dacă simți că este uscat, înseamnă că planta are nevoie de apă. În zilele călduroase, crizantemele ținute pe balcon sau pe terasă pot avea nevoie de udare în fiecare zi. În schimb, dacă sunt așezate într-un loc mai răcoros, pământul se va usca mai lent, așa că le poți uda mai rar.

Atunci când uzi crizantemele, toarnă apa încet, direct la baza plantei, până când începe să se scurgă prin găurile de drenaj ale ghiveciului. Încearcă să nu uzi florile și bobocii, deoarece umezeala care rămâne pe aceștia îi poate deteriora. După udare, nu lăsa apa să băltească în farfuria de sub ghiveci. Dacă rădăcinile stau prea mult timp în apă, pot putrezi, iar planta se poate ofili chiar dacă pământul este umed. Ține cont și de dimensiunea ghiveciului. Dacă este mic, pământul se usucă mai repede, motiv pentru care trebuie verificat mai des.

Unde este bine să ții crizantemele pentru a rezista mai mult timp

Locul în care ții crizantemele contează foarte mult dacă vrei să te bucuri de florile lor cât mai mult timp. Chiar dacă au nevoie de lumină pentru a se dezvolta, temperaturile ridicate și expunerea îndelungată la soare puternic pot face ca florile să se ofilească mai repede. Dacă ai crizanteme în casă, așază ghiveciul într-un loc luminos, de preferat aproape de o fereastră, dar unde razele puternice ale soarelui nu bat direct pe plantă. O cameră răcoroasă, cu o temperatură relativ constantă, este mult mai potrivită decât una foarte călduroasă.

În perioada de înflorire, temperaturile de aproximativ 15-18°C pe timpul nopții pot ajuta florile să reziste mai mult. Evită să așezi crizantemele lângă calorifere, sobe sau aparate de aer condiționat. Aerul cald și uscat poate deshidrata planta și poate grăbi uscarea florilor, chiar dacă o uzi corespunzător, conform RHS.org.

Dacă preferi să ții crizantemele afară, pe balcon sau pe terasă, alege un loc luminos, însorit și ferit de vânturile puternice. Crizantemele de grădină iubesc soarele, însă cele care sunt deja înflorite pot avea nevoie de puțină protecție atunci când temperaturile sunt foarte ridicate. Toamna, este important să urmărești și temperaturile din timpul nopții. Dacă sunt anunțate înghețuri, mută ghivecele într-un spațiu protejat, deoarece frigul puternic poate afecta atât florile, cât și rădăcinile.

Un alt lucru de care merită să ții cont este momentul în care cumperi crizantemele. Dacă alegi o plantă care are încă mulți boboci nedeschiși, florile se vor deschide treptat, iar ghiveciul își va păstra aspectul decorativ pentru mai mult timp.

De ce se usucă florile de crizantemă și cum poți preveni acest lucru

Dacă ai observat că florile crizantemei încep să se usuce, primul lucru pe care ar trebui să îl verifici este pământul din ghiveci. Una dintre cele mai frecvente cauze ale ofilirii este udarea necorespunzătoare, fie că planta primește prea puțină apă, fie că este udată în exces. Atunci când pământul rămâne uscat prea mult timp, rădăcinile nu mai pot absorbi suficientă apă. Treptat, florile încep să se ofilească, petalele își pierd culoarea, se usucă și pot cădea mai devreme decât ar trebui.

Pe de altă parte, nici prea multă apă nu face bine crizantemelor. Dacă pământul este permanent îmbibat, rădăcinile pot putrezi, iar planta nu mai reușește să absoarbă apa și substanțele nutritive de care are nevoie. În această situație, frunzele se pot îngălbeni, iar florile se ofilesc, chiar dacă solul este umed.

Și căldura excesivă poate fi de vină. Crizantemele preferă temperaturile mai răcoroase, iar dacă sunt ținute lângă un calorifer sau într-un loc unde soarele bate puternic, florile se pot usca mai repede. O altă problemă poate apărea atunci când apa rămâne pe flori. Umezeala favorizează dezvoltarea unor boli fungice, așa că este mai bine să uzi planta direct la baza tulpinilor și să o ții într-un loc unde aerul circulă bine.

Totuși, trebuie să știi că florile de crizantemă nu rezistă la nesfârșit. La un moment dat, ele se vor ofili în mod natural, chiar dacă planta este îngrijită corect. Îndepărtează regulat florile uscate pentru ca planta să își păstreze aspectul frumos. Dacă mai are boboci, această îngrijire poate ajuta crizantema să continue să înflorească.

Ce trebuie să faci cu florile ofilite

Dacă vrei ca crizantemele tale să arate frumos cât mai mult timp, este important să îndepărtezi regulat florile care au început să se ofilească. Pe lângă faptul că planta va avea un aspect mai îngrijit, acest lucru poate ajuta și la prelungirea perioadei de înflorire. Atunci când florile se usucă, planta poate începe să își folosească energia pentru a produce semințe. Dacă le îndepărtezi, resursele pot fi direcționate către dezvoltarea bobocilor care nu s-au deschis încă și către celelalte părți ale plantei.

Pentru a tăia corect florile ofilite, folosește o foarfecă de grădină curată și bine ascuțită. Taie tulpina imediat deasupra unei frunze sănătoase sau a unui boboc care urmează să se deschidă. Dacă tulpina este foarte subțire, poți îndepărta floarea și cu degetele, dar ai grijă să nu rănești restul plantei. Este bine să verifici crizantemele de câteva ori pe săptămână, mai ales atunci când au multe flori. Nu trebuie să aștepți până când acestea se usucă complet. Le poți îndepărta și pe cele care încep să își piardă culoarea și să se ofilească.

Totuși, trebuie să știi că tăierea florilor uscate nu înseamnă neapărat că vor apărea altele noi. Crizantemele au o perioadă naturală de înflorire, influențată de soi, temperatură și durata zilei. Dacă planta și-a încheiat această etapă, îndepărtarea florilor nu o va face să înflorească imediat din nou. După ce perioada de înflorire s-a terminat, crizantemele perene pot fi pregătite pentru iarnă, în funcție de soi și de locul în care sunt păstrate.

Rezistă crizantemele la frig? Cum le protejezi când temperaturile scad

Crizantemele sunt printre cele mai îndrăgite flori de toamnă, iar unul dintre avantajele lor este că suportă temperaturile răcoroase mai bine decât multe alte plante decorative. Totuși, asta nu înseamnă că toate crizantemele rezistă la îngheț. Contează foarte mult soiul, condițiile în care au crescut și dacă sunt plantate în grădină sau ținute în ghiveci.

Unele soiuri de crizanteme de grădină pot rezista la temperaturi de aproximativ -5°C sau chiar mai scăzute. În schimb, cele crescute în ghivece sunt mai sensibile la frig, deoarece rădăcinile lor nu beneficiază de aceeași protecție pe care o oferă pământul din grădină. Atunci când temperaturile scad sub zero grade, pământul din ghiveci poate îngheța mult mai repede, iar rădăcinile pot avea de suferit.

Dacă ții crizantemele pe balcon sau pe terasă, cel mai bine este să le muți într-un loc protejat atunci când se anunță îngheț. Un balcon închis, o verandă răcoroasă sau o seră neîncălzită, dar ferită de temperaturile sub zero grade, pot fi variante potrivite. Dacă nu ai unde să muți ghivecele, încearcă să le așezi lângă un perete care le protejează de vânt. Poți înveli recipientele într-un material izolator, astfel încât rădăcinile să fie mai bine protejate. În nopțile foarte reci, partea de deasupra pământului poate fi acoperită cu un material horticol special.

Pe timpul iernii, crizantemele perene care au intrat în repaus nu mai au nevoie de atât de multă apă. Totuși, pământul nu trebuie lăsat să se usuce complet. În același timp, evită udarea excesivă, deoarece umezeala acumulată în ghiveci, împreună cu temperaturile scăzute, poate duce la putrezirea rădăcinilor. Ține cont și de faptul că nu toate crizantemele cumpărate toamna sunt soiuri care rezistă peste iarnă. Unele sunt cultivate în special pentru decorul sezonier și nu pot supraviețui temperaturilor foarte scăzute.

Ce greșeli trebuie să eviți când îngrijești crizantemele la ghiveci

Chiar dacă nu sunt plante foarte greu de îngrijit, crizantemele pot avea de suferit atunci când nu primesc condițiile potrivite. Unele greșeli, precum udarea excesivă sau alegerea unui loc prea călduros, pot face ca florile să se ofilească mult mai repede. Una dintre cele mai întâlnite probleme este prea multă apă. Crizantemele au nevoie de un pământ ușor umed, dar acesta nu trebuie să fie permanent îmbibat. Dacă rădăcinile nu primesc suficient oxigen, pot începe să putrezească. În această situație, frunzele se pot îngălbeni, iar florile încep să se ofilească.

Pentru a evita această problemă, folosește întotdeauna un ghiveci cu găuri de drenaj și nu lăsa apa să se adune în farfuria de dedesubt. Nici lipsa apei nu este benefică. Crizantemele crescute în ghivece mici pierd destul de repede umiditatea, mai ales în zilele călduroase. De aceea, verifică pământul înainte de fiecare udare și adaugă apă atunci când stratul de la suprafață începe să se usuce.

O altă greșeală este să așezi ghiveciul într-un loc nepotrivit. Deși crizantemele au nevoie de lumină, temperaturile prea ridicate le pot scurta perioada de înflorire. Evită să le ții lângă calorifere sau în camere foarte călduroase. Dacă sunt afară, protejează-le atunci când sunt anunțate înghețuri puternice. Nu uita nici de florile ofilite. Dacă le lași pe plantă, crizantema va avea un aspect mai puțin îngrijit. Îndepărtarea lor poate ajuta și bobocii rămași să se dezvolte.

Încearcă, de asemenea, să nu uzi în mod repetat florile și frunzele. Umezeala care rămâne pe acestea poate favoriza apariția bolilor fungice, mai ales dacă planta este ținută într-un loc în care aerul nu circulă suficient. Iar dacă vrei să păstrezi crizantemele de la un an la altul, nu le lăsa neprotejate pe balcon în timpul iernii. Chiar și soiurile care suportă frigul pot fi afectate atunci când pământul și rădăcinile îngheață în ghiveci.