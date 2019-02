Bătrânul care a devenit viral după ce a băut vopsea din greșeală. Ce credea că este

„Bunicul meu a băut un sfert de cutie de vopsea astăzi, crezând că e iaurt”, a scris nepoata sa Alex Stein, într-o postare pe Twitter, însoțită de fotografiile cu bătrânul care are buzele albe de la vopsea.

Tânăra a declarat pentru Daily Mail: „Când spun că iubește iaurtul, chiar iubește iaurtul. Mama cumpără cel puțin 7 cutii de iaurt pe săptămână”.

Fotografia a fost apreciată de 502.000 de persoane. Internauții au început să glumească cu privire la sortimentul preferat de iaurt al bătrânului, informează Metro.

