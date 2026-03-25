Reptila, înrudită cu aligatorii, locuiește într-un bazin amenajat în subsol și nu cere să fie scoasă la plimbare.

Bărbatul are grijă de toate nevoile animalului și nu uită să-i arate și cât de mult îl îndrăgește.

„Un bazin cu apă, nisip și temperatura constantă de 30 de grade. Bine ați venit în camera lui Kaili - un caiman de companie”, spune el.

Uli Waclawik, stăpânul reptilei: „Reptila asta e precum câinele meu. N-aș putea trăi fără ea.”

Și animalul - o femelă - își arată afecțiunea, în felul lui.

Uli Waclawik, stăpânul reptilei: „Vine aici și se gudură pe lângă mine, apoi eu o mângâi pe gât și pe lângă bot, iar ea își închide ochii. Este foarte dulce cu mine.”

Bărbatul spune că reptila a ajuns în grija lui printr-o conjuctură. Nu și-a dorit în niciun caz să aibă un astfel de animal de companie.

În urmă cu două decenii, fiica lui a cumpărat-o pe Kaili la un târg. Rapid și-a dat seama că nu-și o dorește.

Uli Waclawik, stăpânul reptilei: „I-am zis că e un animal periculos și că nu știu dacă pot să mă ocup de ea. A vrut să o vândă, dar nimeni nu a vrut să o cumpere. Cine și-ar dori un prădător periculos drept animal de companie?”

Kaili s-a obișnuit cu prezența stăpânului. Când în peisaj apar străini, devine agitată.

Uli Waclawik, stăpânul reptilei: „Vai de mine! Vrea să iasă la vânătoare.”

Stăpânul cheamă din când în când un veterinar, care evaluează de la distanță starea de sănătate a caimanului.

Specialiștii spun că sunt mulțumiți de condițiile de trăi pe care germanul le asigură animalului.

Fernando Richter, expert în reptile: „Locul este adecvat speciei. Desigur, cel mai bun loc pentru un astfel de animal este în mod clar în sălbăticie. Un crocodil nu este genul de animal care să plece hoinărind. Dacă are o baltă mare în sălbăticie, cu suficientă hrană, va rămâne în același loc toată viața. ”

În sălbăticie, un caiman trăiește în general până la 60 de ani, iar Kaili a ajuns abia la 21 de ani.

Stăpânul ei are, însă, cu cinci decenii în plus. De unde și temerea lui tot mai mare că nu va mai putea prea mult timp să se ocupe de animalul său drag.

Dar bărbatul a găsit o soluție. Când el nu o va mai putea îngriji pe Kaili, reptila va fi preluată de grădina zoologică din Leipzig.