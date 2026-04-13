Principalul suspect este un tânăr de 18 ani care a aruncat un cuțit spre victimă, lovind-o în piept, transmite news.ro.

Incidentul a avut loc într-o casă din localitatea Cenade. Alerta a fost dată de un bărbat prin apel la 112. Potrivit anchetatorilor, scandalul a pornit inițial între un bărbat de 28 de ani și tânărul de 18 ani. Pentru a aplana conflictul, au intervenit un bărbat de 33 de ani și mama tânărului, în vârstă de 36 de ani, care l-ar fi zgâriat cu un obiect ascuțit pe soțul ei, provocându-i leziuni minore.

Ulterior, pentru a calma situația, au intervenit doi bărbați de 39 și 47 de ani. Tânărul de 18 ani a aruncat cu cuțitul și l-a lovit pe bărbatul de 47 de ani în piept, provocându-i decesul. Echipajul SMURD ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a salva victima.

Luni, procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului de 18 ani, inculpat pentru omor, precum și a mamei sale, acuzată de violență în familie.