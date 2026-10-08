Artistul, care a participat inclusiv la „Românii au Talent”, i-a ținut cu sufletul la gură pe cei care au venit să vadă reprezentația.

De la 15 metri înălțime, Flaviu Cernescu a făcut spectacol pe o coardă lungă de 32 de metri, care a unit Teatrul pentru Copii din Iași de o altă clădire din apropiere.

Timp de aproape 30 de minute, „Balaurul” - așa cum este supranumit artistul - a mers pe sfoară, a dansat și chiar a stat atârnat de coardă, spre uimirea celor din jur.

Băiețel: „Cel mai greu mi s-a părut când doar s-a lăsat pe mâini și doar când a stat doar în picioare, ca liliacul”.

Fetiță: „Mi s-a părut destul de greu și foarte uimitor”.

Fetița: „Am avut emoții că o să cadă de acolo de sus”.

Băiețel: „Nu am mai văzut așa ceva niciodată”.

Flaviu Cernescu este unul dintre cei mai cunoscuți acrobați și slacklineri din țară. A făcut senzație inclusiv la „Românii au Talent”, unde a participat în 2012 cu numerele sale de echilibristică pe monociclu.

Flaviu Cernescu, slackliner: „Implică în primul rând multă fizică, să știi cum îți montezi toate astea, că eu le montez singur. Odată ce ai călcat acolo, toate temerile tale vin înapoi: oare e bine, nu-i bine? Și apoi fizica biomecanică”.

Oltița Cîntec, managerul Teatrul de Copii „Luceafărul”: „A fost ceva în premieră absolută, e bine să oferim publicului lucruri pe care încă nu le-a văzut, pentru că în felul acesta îl atragem și îl modelăm sufletește”.

Reprezentația „Pași pe orizont” a făcut parte din cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, organizat la Iași.