Avocata devenită ciobăniță influencer care vinde brânză pe TikTok. Și-a alăptat fiica în Piața Victoriei, protejată de oieri

O avocată din București a lăsat instanțele de judecată pentru oi și s-a mutat în Brăila pentru a deveni ciobăniță, alături de soțul ei, dar și influencer pe TikTok, unde vinde acum brânza și patrama produse de turma familiei, scrie Agrointel.

Cristina Teleanca are peste 770.000 de urmăritori pe TikTok, unde își promovează stilul de viață, de băciță a 600 de oi. Iar de un an și jumătate spune că este nedespărțită de fiica ei, pe care o ia peste tot, inclusiv la protestul ciobanilor de la București, de pe 23 septembrie.

Aici a devenit eroina unui episod devenit viral, după ce și-a alăptat copila în Piața Victoriei, protejată de ceilalți oieri.

”Eu am fost avocat în București, specialist în Dreptul muncii. Am lăsat Bucureștiul și am venit la țară. Am cumpărat 200 de oi la îndemnul soțului meu, pentru că el era cioban și cu ce a mai avut și el împreună ne-am pus și în trei ani de zile am reușit să facem un efectiv frumos de 600 de capete de oi, deci noi nu avem capre, vaci sau altceva să amestecăm laptele, ci doar oi. Din mica noastră fermă de familie avem ca venit în primul rând subvenția pentru ovine, brânza pe care o vindem și pastrama de berbecuț pe care o livrăm la domiciului clienților”, a povestit Cristina Teleanca pentru sursa citată.

Avocata din București devenită ciobăniță în Brăila recunoaște că a avut mare noroc cu TikTok pentru promovarea afacerii sale.

”Oamenii m-au îndrăgit, au văzut direct din stână ce facem”

”Cu TikTok-ul am avut mare noroc și am început să postez cu ani în urmă când fiind cu oile pe când mă plictiseam și început să fac aceste filmulețe. Am văzut că și alți colegi au procedat în același fel, ceea ce este foarte bine, pentru că noi ne dorim să prospere toți crescătorii. De ce spun că am avut noroc? Pentru că oamenii m-au îndrăgit, au văzut direct din stână ce facem noi și atunci au prins încredere și au început să comande. Și m-au salvat cumva pentru că vindeam înainte la o mănăstire din județ, în parcare, era mai greu. Revenind la TikTok, eu nu urmăresc un conținut constant, ci totul vine natural pur și simplu: dacă într-o zi fac brânza mă gândesc să arăt și oamenilor ce facem și cum procedăm. Iar acest lucru este apreciat pentru că se vede că vine spontan, fără vreo regie, și arată realitatea și autenticitatea în care noi trăim”, spune cu mândrie ciobănița.

Băcița afirmă că produsele sale se vând acum și românilor din diaspora, care comandă din Germania, Belgia sau Olanda brânza și pastrama produse la Brăila.

