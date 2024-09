Ce înseamnă pentru Roxana Mînzatu funcția de vicepreședinte al Comisiei Europene. Mesaj clar pentru contestatari

Roxana Mînzatu a fost desemnată, marți, 17 septembrie, să gestioneze portofoliul pentru Competențe și Educație, Locuri de muncă, Drepturi sociale și Demografie. Anunțul a fost făcut de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Decizia a stârnit însă și reacții dure. "Ne-am trezit cu acest titlu, dar dacă ne uităm la conținut, vedem că e gol și vedem că e un portofoliu social, adică exact oposul unui portofoliu economic pe care și l-a propus premierul", a afirmat Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL.

Într-un interviu acordat Știrilor PRO TV, Roxana Mînzatu a explicat ce atribuții are un vicepreședinte al Comisiei Europene și cât de importantă este o astfel de funcție.

De asemenea, Mînzatu le-a răspuns contestatarilor.

Camelia Donțu, PRO TV: "În primul rând, cum ați primit vestea?".

Roxana Mînzatu: "Portofoliul îmi era oarecum familiar, este un pic mai bogat decât ceea ce avusesem eu în discuții. Include zona de drepturi sociale, zona de ocupare, zona de competențe cu finanțare, cu legislație, plus zona de educație și este foarte important că avem și partea de educație, de suport pentru tineri, inclusiv partea de sănătate a tinerilor, sănătatea mintală, și este cumva o surpriză în sine funcția de vice. Funcția de vicepreședinte executiv al Comisiei Europene este o recompensă pentru România, pentru efortul României și cred că bine meritat. România este deja un jucător puternic, o economie puternică politic, este bine reprezentat în Parlamentul European și cred că e grozav că România este cumva prezentă la masa deciziilor și prin poziția de vicepreședinte și altfel, cu sentimentul unei misiuni complexe, îmi dau seama de timpurile și circumstanțele unice în care funcționăm și economic.

Și Europa are de înfruntat multe valuri pe care să le navigheze cu bine, partea de investiție în oameni, de suport pentru tot ceea ce înseamnă pregătirea oamenilor pentru job-uri, pentru a reuși să aibă un stil de viață, o viață decentă, pentru a putea ieși din sărăcie în cazul celor la care sunt afectați de excluziune socială. Este munca și lupta pe care comisia o va face ca echipă, sunt convinsă. Nu este doar portofoliul meu, deci voi fi într-o echipă care sunt convinsă că va face tot posibilul să livreze în următorii 5 ani".

Camelia Donțu, PRO TV: "Ce face un vicepreședinte al Comisiei Europene. Știm ce face un comisar european, dar ce face un vicepreședinte al Comisiei Europene. De ce această funcție este importantă?".

Roxana Mînzatu: "Evident că o poziție de vicepreședinte îți oferă o greutate aparte în ceea ce înseamnă conturarea priorităților comisiei, pentru că sunt multe nevoile și multe domeniile în care ne implicăm. Dar mai multe detalii vă voi putea oferi după ce apuc și eu să am primele întâlniri în echipă, cu Colegiul Comisarilor. Vor fi cu siguranță întâlniri și în perioada aceasta de pregătire pentru audieri. Evident că voi ieși cu detalii pe măsură ce ele se vor clarifica. E o muncă de echipă care trebuie conturată cu viziunea președintei von der Leyen, care are și responsabilitatea pentru rolurile din această echipă".

Camelia Donțu, PRO TV: "Sunt voci politice care spun că funcția e importantă, dar portofoliul nu are suficientă forță".

Roxana Mînzatu: "Aceste voci cred că sunt în campanie electorală. Când vor ieși din acest rol electoral vor înțelege că nu putem vorbi despre competitivitatea Europei, cea despre care vorbește Mario Draghi. Până la urmă, linia directoare pe care se află întreaga viziune a președintei von der Leyen, fără oameni, competitivitatea cui poate fi în discuție, fără lucrători suficienți în toate industriile și pentru toate tehnologiile? Competitivitatea cui, dacă ai sărăcie, dacă ai conflict social, dacă oamenii lucrează și nu își pot permite o chirie, dacă tinerii nu au locuri de muncă potrivite cu abilitățile lor. Deci este combustibilul esențial și ingredientul esențial al proiectului integrării Uniunii Europene și al Europei, competitive în raport cu SUA, cu China ș.a.m.d. Este calitatea oamenilor, disponibilitate oamenilor de a contribui la acest proiect. Și acest portofoliu da, încă o dată, în echipă cu toate celelalte domenii și cu ceilalți comisari, livrează exact pe această dimensiune cu ce oameni vom face treabă, pentru care europeni vom lucra. Deși este absolut un ingredient esențial, nici măcar nu l-aș evalua altfel. Nici energia, nici tranziția digitală, nici zona de imigrație, nici zona de sănătate. Niciuna dintre celelalte priorități nu poate face abstracție de disponibilul de forță de muncă, de disponibilul de talente, de climatul social din fiecare țară, din fiecare oraș, care înseamnă până la urmă standardele de viață, joburi de calitate, posibilitatea de a duce un trai decent. Toate acestea țin de portofoliul pe care România l-a primit, legislație și programe de finanțare. Pentru că le răspund și cu finanțare. Avem un portofoliu care gestionează bani europeni. Fondul Social European, plus 143 de miliarde de euro, fondul social pentru climă, 65 de miliarde de euro, plus cofinanțările naționale, Erasmus Plus, programul emblematic este în acest portofoliu overall. Acesta gestionează cam 20% din bugetul multianual al Uniunii Europene.

Da, avem de lucrat și asta am spus-o mereu și voi lucra dacă trec de audieri, evident îndeaproape și cu Parlamentul European, și cu Consiliul, și cu fiecare stat membru, pentru că multe competențe în ceea ce privește salariile, pensiile, sunt la nivelul statelor membre și asta înseamnă să înțelegi nevoile, climatul, legislația, poziția fiecărui stat membru și voi lucra înde aproape cu fiecare stat membru. Dar nu putem spune că direcția pe care o dă Uniunea Europeană în zona socială nu este una schimbătoare de paradigmă, așa cum vedem în cazul salariului minim european, care România deja s-a transpus din directiva lucrată de Nicolas Schmit".

Camelia Donțu, PRO TV: "Când estimați că vor începe audierile și când estimați că veți ajunge la Comisie cu noul cabinet?".

Roxana Mînzatu: "Nu am încă informații oficiale. Am și eu informațiile circulate, așa în spațiul european, despre mijlocul lunii octombrie. Cred că trebuie să așteptăm toate procedurile legale, juridice ce vor fi realizate, Comisie, Parlament, Consiliu. Suntem pregătiți să lucrăm într-un ritm accelerat, asta e important. Evident, e de dorit ca Comisia să-și înceapă activitatea cât mai repede și pentru a începe cât mai repede și audierile și procedurile dinainte de audieri, pentru că se fac analize din perspectiva integrității, a declarațiilor de avere, interese, pentru fiecare candidat la poziția de comisar, trebuie lansate cât mai curând. Și eu sper să se poată întâmpla în calendarul pe care îl știam eu inițial, cu audieri în luna octombrie. Cu siguranță vom fi cu toții informați în timp util".

