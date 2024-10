Ce a răspuns o familie care trăiește în Munții Călimani, la o ofertă de energie electrică complet gratuită: „Nu vrem”

În prima etapă, acesta se adresează doar consumatorilor vulnerabili, cu venituri mici. Aceștia vor putea primi 10.000 de euro, în total, fără să mai fie nevoie de vreo contribuție proprie. Prin același program, cei care au deja panouri vor putea primi bani pentru baterii, indiferent de venituri.

Sunt mii de gospodării în România care nu au energie electrică nici în 2024. Sunt case izolate, în munți, unde rețeaua electrică nu a ajuns. Doar panourile fotovoltaice le pot schimba viețile acestor oameni, mulți dintre ei bătrâni, singuri, dar și familii cu copii, care își fac temele la lumânare.

În aceste cazuri fericite, Asociația Energia Inteligentă a reușit să monteze sisteme fotovoltaice și baterii, din sponsorizări.

Dumitru Chisăliță, Asociația Energia Inteligentă: „Noi săptămâna trecută am ajuns în Munții Călimani unde am dat de cinci familii, am mers la ei să discutăm cu oamenii, am venit să vă ajutăm să punem energie electrică - nu vrem. Stați că e gratis, noi adunăm bani, instalăm, montăm. Și au zis că nu vrem, că nu avem cu ce să plătim după aceea energia. Nu trebuie să mai plătească facturi. Acesta este marele avantaj.”

De pe 25 octombrie, toți consumatorii vulnerabili - și cei care nu au deloc energie, dar și cei care au dificultăți în a-și plăti facturi sau lemne - se pot înscrie pentru a primi bani pentru panouri fotovoltaice și acumulatori, într-un program al Ministerului Proiectelor și Investițiilor Europene. Beneficiarii sunt deja identificați, pentru că primesc bani pentru alimente.

Adrian Câciu, ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: „Din bazele de date pe care le avem, pe de o parte, prin programele sociale, din perspectiva veniturilor, pe de altă parte din bazele de date pe care le avem din plafonarea preţului la energie, în jur de 122.000 de gospodarii vor fi în primă fază acoperite prin acest program. Noi sperăm să fie nevoie de suplimentarea fondurilor.”

Suma oferită va fi de 10.000 de euro. 5.000 pentru panouri fotovoltaice și 5.000 pentru acumulatori. Este mai mare decât cea de la programul Casa Verde, pentru că în acest caz oamenii nu trebuie să vină și cu o contribuție proprie, iar sistemul trebuie să fie suficient pentru a nu mai plăti deloc facturi.

Dan Tudose, expert în energie verde: „Sistemul de stocare aferent lor ar trebui să fie mai mare, pentru a asigura această autonomie din producția de energie din panourile fotovoltaice, pentru o perioadă mai lungă de timp”.

Doritorii pot discuta direct cu firmele care instalează panouri sau pot merge la primărie să se intereseze. Chiar dacă nu au acte pe casă, primăriile pot face adeverințe care să ateste proprietatea.

A doua etapă a acestui program se va adresa populației generale, indiferent de venituri. Vor putea primi bani cei care au deja panouri fotovoltaice, pentru a-și monta și baterii, astfel încât energia produsă să poată fi folosită și când nu e soare. Suma oferită va fi de 5.000 de euro, iar înscrierile ar urma să înceapă în luna noiembrie.

