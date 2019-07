Aventură ca în filme pentru un cățel din SUA. Cum a fost filmat din elicopter

Un câine din Florida a sărit de pe un pasaj de pe autostradă, de la aproape 6 metri înălțime. Și, culmea, a scăpat cu viaţă.

Aventura a fost filmată din elicopter de o echipă de televiziune.

Cameramanul unei televiziuni din Statele Unite a filmat, din elicopter, cascadoria căţelului botezat Scooby Doo. În înregistrare vedem cum patrupedul a țâșnit dintr-o maşină oprită în trafic din cauza unui accident. A făcut slalom printre alte vehicule de pe autostradă şi a sărit de pe pasaj. Cu toate că imaginile sunt greu de privit şi finalul putea fi tragic, protagonistul nu a păţit nimic.

Roger Mills, controlul animalelor: "Depinde de locul unde a aterizat, dar a fost un salt de 5 metri, poate 5 și jumătate. Așa că Scooby Doo a fost foarte norocos."

Angajaţi de la serviciul public au găsit câinele în vârstă de doi ani rătăcind prin zona verde de la marginea autostrăzii.

Troy Thomas, serviciul public: "Am încercat să-i găsim stăpânul, acolo pe stradă, dar n-am avut succes. Așa că am decis să-l legăm, i-am dat apă și am chemat serviciile pentru controlul animalelor."

Veterinarii care l-au examinat au confirmat - câinele nu avea niciun oscior rupt, doar câteva zgârieturi superficiale.

Şi, în cele din urmă, autorităţile au reuşit să o găsească pe stăpâna lui Scooby Doo, care spune că l-a căutat şi ea îngrijorată. Reîntâlnirea cu năzdravanul, dar norocosul patruped a fost o bucurie. Iar femeia a primit un sfat - nu este o idee bună să lăsaţi câinele liber atunci când porniţi cu el cu maşina la drum.

