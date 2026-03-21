Anul Nou astrologic, din 20 martie 2026. Horoscop cu schimbări și noi începuturi pentru cele 12 zodii

Considerat un moment de reset energetic, acest prag astrologic aduce schimbări, noi începuturi și direcții diferite pentru fiecare dintre cele 12 zodii, influențând planurile personale, relațiile și evoluția profesională pe parcursul anului.

Începând cu 20 martie 2026, tranzitul Soarelui prin zodia Berbec marchează oficial venirea primăverii astronomice și debutul unui nou ciclu zodiacal. Acest eveniment funcționează ca un buton de resetare, aducând o energie proaspătă, curaj și multă determinare. Zodiile sunt impulsionate să iasă din starea de latență, să își asume responsabilități noi și să găsească metode ingenioase pentru a-și îmbunătăți diferite domenii de viață. Este o perioadă favorabilă acțiunilor directe și deciziilor luate cu multă încredere.

Ce schimbări aduce intrarea Soarelui în Berbec fiecarei zodii

Berbec / Ascendent în Berbec

Startul primăverii le aduce nativilor Berbec un val de entuziasm, marcând începutul sezonului lor aniversar. Berbecii se bucură de o vitalitate de invidiat și de o dorință puternică de afirmare. Este momentul propice pentru a demara proiectele pe care le-au tot amânat și pentru a-și canaliza toată această energie către atingerea unor scopuri personale.

Taur / Ascendent în Taur

Nativii Taur traversează o etapă de analiză interioară și preferă să stea departe de agitație. Au nevoie de un mediu liniștit pentru a-și pune la punct planurile de viitor. Această pauză de la evenimentele sociale aglomerate le prinde foarte bine, ajutându-i să se odihnească și să își recapete claritatea mentală.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, tranzitul Soarelui în Berbec dinamizează sectorul prietenilor și planurilor pe termen lung. Interacțiunile cu cei din jur devin extrem de motivante. Gemenii reușesc să lege contacte noi, să primească sfaturi utile și să se integreze cu ușurință în grupuri sau echipe care le împărtășesc viziunea.