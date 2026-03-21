Anul Nou astrologic, din 20 martie 2026. Horoscop cu schimbări și noi începuturi pentru cele 12 zodii

Anul Nou astrologic din 20 martie 2026 marchează începutul unui nou ciclu zodiacal, odată cu intrarea Soarelui în semnul Berbec. 

Laura Ianculescu

Considerat un moment de reset energetic, acest prag astrologic aduce schimbări, noi începuturi și direcții diferite pentru fiecare dintre cele 12 zodii, influențând planurile personale, relațiile și evoluția profesională pe parcursul anului.

Începând cu 20 martie 2026, tranzitul Soarelui prin zodia Berbec marchează oficial venirea primăverii astronomice și debutul unui nou ciclu zodiacal. Acest eveniment funcționează ca un buton de resetare, aducând o energie proaspătă, curaj și multă determinare. Zodiile sunt impulsionate să iasă din starea de latență, să își asume responsabilități noi și să găsească metode ingenioase pentru a-și îmbunătăți diferite domenii de viață. Este o perioadă favorabilă acțiunilor directe și deciziilor luate cu multă încredere.

Ce schimbări aduce intrarea Soarelui în Berbec fiecarei zodii

Berbec / Ascendent în Berbec

Startul primăverii le aduce nativilor Berbec un val de entuziasm, marcând începutul sezonului lor aniversar. Berbecii se bucură de o vitalitate de invidiat și de o dorință puternică de afirmare. Este momentul propice pentru a demara proiectele pe care le-au tot amânat și pentru a-și canaliza toată această energie către atingerea unor scopuri personale.

Taur / Ascendent în Taur

Nativii Taur traversează o etapă de analiză interioară și preferă să stea departe de agitație. Au nevoie de un mediu liniștit pentru a-și pune la punct planurile de viitor. Această pauză de la evenimentele sociale aglomerate le prinde foarte bine, ajutându-i să se odihnească și să își recapete claritatea mentală.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru nativii Gemeni, tranzitul Soarelui în Berbec dinamizează sectorul prietenilor și planurilor pe termen lung. Interacțiunile cu cei din jur devin extrem de motivante. Gemenii reușesc să lege contacte noi, să primească sfaturi utile și să se integreze cu ușurință în grupuri sau echipe care le împărtășesc viziunea.

Rac / Ascendent în Rac

Toată ambiția nativilor Rac se îndreaptă acum către realizările profesionale. Beneficiază de o vizibilitate excelentă la locul de muncă, fiind momentul potrivit pentru a-și asuma funcții noi sau sarcini importante. Eforturile practice și seriozitatea vor atrage aprecieri din partea persoanelor cu putere de decizie.

Leu / Ascendent în Leu

Nativii Leu simt o nevoie puternică de a-și lărgi bagajul de cunoștințe. Fie că optează pentru o deplasare relaxantă, fie că se hotărăsc să studieze un domeniu complet nou, aceste activități le vor stimula mintea. Descoperirea unor idei noi le aduce multă inspirație pentru viitor.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Colaborările financiare și bugetul la comun reprezintă principala preocupare a nativilor Fecioară în următoarea lună. Este o perioadă excelentă pentru a purta discuții sincere legate de bani, investiții sau credite alături de partener. Deciziile luate în echipă le vor asigura stabilitatea materială și le vor spori încrederea reciprocă.

Balanță / Ascendent în Balanță

Atenția nativilor Balanță se mută exclusiv pe viața în doi și pe asocierile profesionale. Totuși, sub energia de foc a Berbecului, nu mai este momentul pentru compromisuri, ci pentru afirmarea propriilor nevoi. Aceștia au ocazia să lămurească direct aspecte importante din relații și să stabilească reguli clare. Curajul de a seta limite sănătoase și de a prelua inițiativa îi ajută acum să construiască legături mult mai autentice.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Nativii Scorpion devin extrem de concentrați pe organizarea timpului și pe eficiența la locul de muncă. Aceștia reușesc să implementeze o rutină mult mai productivă, terminându-și sarcinile mult mai repede. De asemenea, contextul astral le oferă un moment oportun pentru a face mici ajustări în dietă și a acorda o atenție sporită îngrijirii propriei sănătăți.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, Soarele în Berbec pune accentul exclusiv pe viața sentimentală și pe romantism. Aceștia sunt dispuși să lase grijile deoparte și să se dedice pasiunii. Săgetătorii singuri debordează de carismă și pot atrage o nouă iubire, în timp ce nativii aflați deja într-o relație readuc scânteia și entuziasmul în cuplu printr-o atitudine spontană.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Atenția nativilor Capricorn se îndreaptă acum exclusiv către spațiul locativ și relațiile cu rudele. Sub influența dinamică a Soarelui în Berbec, sunt motivați să inițieze schimbări practice în locuință, fie că este vorba despre achiziții noi sau reparații. Eforturile nativilor de a construi un mediu confortabil vor armoniza rapid atmosfera familială.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Tranzitul Soarelui în Berbec le activează nativilor Vărsător o minte ascuțită și o capacitate de comunicare excelentă. Este o perioadă ideală pentru negocieri, susținerea unor prezentări sau dezbateri. Deși agenda lor devine aglomerată cu drumuri scurte și formalități, discursul plin de curaj le garantează succesul și soluționarea rapidă a oricărui context.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, interesul principal se concentrează pe administrarea economiilor și pe valorificarea propriilor abilități. Sub energia Soarelui în Berbec, Peștii capătă o perspectivă mult mai clară asupra resurselor de care dispun. Găsesc rapid metode sigure pentru a genera venituri suplimentare, iar o planificare financiară atentă le va asigura pe termen lung un confort material sporit.

Top cinci cele mai fericite țări din lume. Criteriile care mențin statele în fruntea clasamentului

Pentru prima dată în istoria de 14 ani a raportului, o țară din America Latină a intrat în top cinci, Costa Rica continuându-și ascensiunea de mai mulți ani până pe locul patru, urcând de pe locul 23 în 2023.

Portocalul în ghiveci. Secretul care îți poate oferi fructe chiar la tine în apartament
Stiri Diverse
Portocalul în ghiveci. Secretul care îți poate oferi fructe chiar la tine în apartament

Dacă te-ai întrebat vreodată „Sunt portocalii ușor de cultivat?”, răspunsul depinde de climatul în care locuiești și de cât de consecvent ești în îngrijirea lor.

Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Stiri Diverse
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Aeroportul Teruel, o fostă bază militară din provincia Aragon, a redevenit un centru de staționare pentru aeronavele blocate în Europa pe fondul conflictului cu Iranul, care a determinat închiderea spațiilor aeriene și redirecționarea masivă a zborurilor.

Ce înseamnă deblocarea Strâmtorii Ormuz, la care România și-a anunțat participarea. Trump: O manevră militară relativ sigură
Stiri externe
Ce înseamnă deblocarea Strâmtorii Ormuz, la care România și-a anunțat participarea. Trump: O manevră militară relativ sigură

„Iranul e terminat din punct de vedere militar”, a transmis, vineri, președintele Donald Trump. Liderul american a cerut statelor NATO, dar și Chinei sau Japoniei să trimită în zonă nave pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz.

Și benzina a trecut pragul de 9 lei pe litru. Expert: „Un șoc pe piață de o magnitudine pe care nu am mai văzut-o niciodată”
Stiri Economice
Și benzina a trecut pragul de 9 lei pe litru. Expert: „Un șoc pe piață de o magnitudine pe care nu am mai văzut-o niciodată”

Ziua și scumpirea în stațiile de carburant. Prețurile la benzină și motorină s-au majorat din nou, chiar mai mult decât în zilele anterioare. Așadar, suntem tot mai aproape de pragul de 10 lei pe litru, iar dacă țițeiul se va mai scumpi.

Companiile strategice cu probleme ar putea fi salvate de Guvern. „Statul va putea face și o ofertă pentru activele esențiale”
Stiri Economice
Companiile strategice cu probleme ar putea fi salvate de Guvern. „Statul va putea face și o ofertă pentru activele esențiale”

Companiile considerate strategice, inclusiv cele din industria oțelului, ar putea fi salvate direct de Guvern dacă ajung în dificultate. 

