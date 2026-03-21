Anul Nou astrologic, din 20 martie 2026. Horoscop cu schimbări și noi începuturi pentru cele 12 zodii

Considerat un moment de reset energetic, acest prag astrologic aduce schimbări, noi începuturi și direcții diferite pentru fiecare dintre cele 12 zodii, influențând planurile personale, relațiile și evoluția profesională pe parcursul anului.
Începând cu 20 martie 2026, tranzitul Soarelui prin zodia Berbec marchează oficial venirea primăverii astronomice și debutul unui nou ciclu zodiacal. Acest eveniment funcționează ca un buton de resetare, aducând o energie proaspătă, curaj și multă determinare. Zodiile sunt impulsionate să iasă din starea de latență, să își asume responsabilități noi și să găsească metode ingenioase pentru a-și îmbunătăți diferite domenii de viață. Este o perioadă favorabilă acțiunilor directe și deciziilor luate cu multă încredere.
Ce schimbări aduce intrarea Soarelui în Berbec fiecarei zodii
Berbec / Ascendent în Berbec
Startul primăverii le aduce nativilor Berbec un val de entuziasm, marcând începutul sezonului lor aniversar. Berbecii se bucură de o vitalitate de invidiat și de o dorință puternică de afirmare. Este momentul propice pentru a demara proiectele pe care le-au tot amânat și pentru a-și canaliza toată această energie către atingerea unor scopuri personale.
Taur / Ascendent în Taur
Nativii Taur traversează o etapă de analiză interioară și preferă să stea departe de agitație. Au nevoie de un mediu liniștit pentru a-și pune la punct planurile de viitor. Această pauză de la evenimentele sociale aglomerate le prinde foarte bine, ajutându-i să se odihnească și să își recapete claritatea mentală.
Gemeni / Ascendent în Gemeni
Pentru nativii Gemeni, tranzitul Soarelui în Berbec dinamizează sectorul prietenilor și planurilor pe termen lung. Interacțiunile cu cei din jur devin extrem de motivante. Gemenii reușesc să lege contacte noi, să primească sfaturi utile și să se integreze cu ușurință în grupuri sau echipe care le împărtășesc viziunea.
Rac / Ascendent în Rac
Toată ambiția nativilor Rac se îndreaptă acum către realizările profesionale. Beneficiază de o vizibilitate excelentă la locul de muncă, fiind momentul potrivit pentru a-și asuma funcții noi sau sarcini importante. Eforturile practice și seriozitatea vor atrage aprecieri din partea persoanelor cu putere de decizie.
Leu / Ascendent în Leu
Nativii Leu simt o nevoie puternică de a-și lărgi bagajul de cunoștințe. Fie că optează pentru o deplasare relaxantă, fie că se hotărăsc să studieze un domeniu complet nou, aceste activități le vor stimula mintea. Descoperirea unor idei noi le aduce multă inspirație pentru viitor.
Fecioară / Ascendent în Fecioară
Colaborările financiare și bugetul la comun reprezintă principala preocupare a nativilor Fecioară în următoarea lună. Este o perioadă excelentă pentru a purta discuții sincere legate de bani, investiții sau credite alături de partener. Deciziile luate în echipă le vor asigura stabilitatea materială și le vor spori încrederea reciprocă.
Balanță / Ascendent în Balanță
Atenția nativilor Balanță se mută exclusiv pe viața în doi și pe asocierile profesionale. Totuși, sub energia de foc a Berbecului, nu mai este momentul pentru compromisuri, ci pentru afirmarea propriilor nevoi. Aceștia au ocazia să lămurească direct aspecte importante din relații și să stabilească reguli clare. Curajul de a seta limite sănătoase și de a prelua inițiativa îi ajută acum să construiască legături mult mai autentice.
Scorpion / Ascendent în Scorpion
Nativii Scorpion devin extrem de concentrați pe organizarea timpului și pe eficiența la locul de muncă. Aceștia reușesc să implementeze o rutină mult mai productivă, terminându-și sarcinile mult mai repede. De asemenea, contextul astral le oferă un moment oportun pentru a face mici ajustări în dietă și a acorda o atenție sporită îngrijirii propriei sănătăți.
Săgetător / Ascendent în Săgetător
Pentru nativii Săgetător, Soarele în Berbec pune accentul exclusiv pe viața sentimentală și pe romantism. Aceștia sunt dispuși să lase grijile deoparte și să se dedice pasiunii. Săgetătorii singuri debordează de carismă și pot atrage o nouă iubire, în timp ce nativii aflați deja într-o relație readuc scânteia și entuziasmul în cuplu printr-o atitudine spontană.
Capricorn / Ascendent în Capricorn
Atenția nativilor Capricorn se îndreaptă acum exclusiv către spațiul locativ și relațiile cu rudele. Sub influența dinamică a Soarelui în Berbec, sunt motivați să inițieze schimbări practice în locuință, fie că este vorba despre achiziții noi sau reparații. Eforturile nativilor de a construi un mediu confortabil vor armoniza rapid atmosfera familială.
Vărsător / Ascendent în Vărsător
Tranzitul Soarelui în Berbec le activează nativilor Vărsător o minte ascuțită și o capacitate de comunicare excelentă. Este o perioadă ideală pentru negocieri, susținerea unor prezentări sau dezbateri. Deși agenda lor devine aglomerată cu drumuri scurte și formalități, discursul plin de curaj le garantează succesul și soluționarea rapidă a oricărui context.
Pești / Ascendent în Pești
Pentru nativii Pești, interesul principal se concentrează pe administrarea economiilor și pe valorificarea propriilor abilități. Sub energia Soarelui în Berbec, Peștii capătă o perspectivă mult mai clară asupra resurselor de care dispun. Găsesc rapid metode sigure pentru a genera venituri suplimentare, iar o planificare financiară atentă le va asigura pe termen lung un confort material sporit.
Dată publicare: