În acelaşi timp, 76% dintre români consideră că locuinţele lor sunt rezistente la cutremur, 23% susţin că sunt „foarte rezistente”, iar 53% spun că sunt „rezistente”, scrie news.ro.

„Românii se declară bine informaţi legat de ceea ce ar trebui să facă în cazul unui cutremur, însă măsurile concrete de pregătire sunt amânate. 88% spun că ştiu cum ar trebui să reacţioneze, însă numai 44% au discutat în familie şi au un plan pentru o astfel de situaţie, iar 40% au şi un kit de prim ajutor, potrivit celei mai recente cercetări sociologice realizate de IRES la solicitarea UNSAR”, arată, luni, asociaţia într-un comunicat de presă.

Membrii UNSAR susţin că încrederea este ridicată şi în privinţa siguranţei locuinţelor. Astfel, 76% dintre români le consideră rezistente la cutremur, 23% le apreciază drept „foarte rezistente”, iar 53% „rezistente”.

„Aceste rezultate subliniază nevoia de a transforma informaţiile despre comportamentul în caz de cutremur în măsuri concrete de pregătire. Totodată, acestea readuc în atenţie importanţa protecţiei financiare, în condiţiile în care pagubele produse de un seism pot genera costuri semnificative pentru proprietari”, precizează UNSAR.

Campanie pentru prevenirea riscurilor

UNSAR derulează, pe parcursul lunii octombrie, campania de comunicare „Fii #sigurACASĂ! În fiecare zi”, prin care aduce în atenţia românilor importanţa prevenirii riscurilor şi a protejării financiare a locuinţei.

„Faptul că majoritatea românilor consideră că locuinţele lor sunt rezistente la cutremur nu trebuie să diminueze importanţa pregătirii pentru un astfel de eveniment. Un seism poate avea consecinţe majore asupra siguranţei oamenilor şi asupra stabilităţii financiare a familiilor afectate. De aceea, prevenţia şi protecţia financiară trebuie să meargă împreună”, a declarat Alexandru Ciuncan, preşedinte şi director general UNSAR.

„Un plan discutat în familie, un kit de prim ajutor pregătit din timp şi o asigurare adecvată a locuinţei sunt măsuri care pot face diferenţa în cazul unui eveniment neprevăzut”, a precizat Alina Bărbulescu, coordonator al Secţiunilor Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Ce despăgubiri oferă asigurările pentru locuințe

În România, asigurarea obligatorie PAD oferă protecţie financiară, în limitele prevăzute de lege, pentru pagubele produse locuinţelor de cutremure, inundaţii naturale şi alunecări de teren. Poliţele facultative oferă un nivel de protecţie extins, la valoarea reală a clădirii şi/sau a bunurilor deţinute, putând acoperi pagubele produse de dezastre naturale, dar şi alte tipuri de riscuri, precum incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri, inundaţii produse de avarii ale instalaţiilor de apă-canal, climatizare şi termoficare, defecţiuni ale centralei termice, daune ale bunurilor electronice şi electrocasnice etc.

În plus, există soluţii diversificate de protecţie, specifice tipurilor de bunuri din locuinţă, precum şi pentru răspunderea civilă faţă de vecini, prin acoperirea prejudiciilor produse accidental, precizează UNSAR.

Înfiinţată în 1994, UNSAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România – reprezintă 23 de companii de profil, care deţin o pondere de peste 90% din piaţa locală de asigurări.

Deși are un cost redus, asigurarea obligatorie a locuinței rămâne ignorată de numeroși proprietari, în ciuda obligației legale. Polița PAD oferă protecție financiară în cazul cutremurelor, inundațiilor naturale și alunecărilor de teren, în limitele prevăzute de lege. Respectarea obligației de asigurare și completarea acesteia, acolo unde este necesar, cu o poliță facultativă sunt măsuri esențiale pentru limitarea pierderilor financiare în cazul unui dezastru.