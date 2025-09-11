Abonații din peste 50 de țări vor avea o calitate mai bună audio pe Spotify. Ce este sunetul lossless

La patru ani de când a promis prima oară că va introduce sunet lossless, Spotify anunţă acum că acesta va fi, în curând, disponibil abonaţilor.

În următoarele două luni, spune compania suedeză într-un comunicat, abonaţii din peste 50 de ţări, printre care nu este clar dacă se numără şi România, vor avea opţiunea audio lossless.

Ce este sunetul lossless

Sunetul lossless oferă o calitate apropiată de cea a CD-urilor, realizând o compresie fără pierderi de informaţii, cum este în cazul MP3-urilor, de exemplu.

Există mai multe niveluri de sunet lossless, iar Spotify îl va oferi pe cel de jos: 24-bit / 44.1 kHz. Asta în timp ce concurenţa, precum Apple Music, oferă un nivel superior: 24-bit / 192 kHz.

Spotify nu va include sunetul lossless într-un abonament mai scump, aşa cum au susţinut până acum surse din cadrul companiei. În schimb, acesta va deveni accesibil direct abonaţilor Premium.

Pe de altă parte, sunetul lossless ar putea reprezenta un nou pretext pentru scumpirea abonamentelor. Spotify are dificultăţi în obţinerea profitului, iar scumpirea abonamentului este cea mai facilă măsură pentru companie.

După lansarea sunetului lossless pe Spotify, YouTube Music va rămâne singura platformă audio de renume datoare la acest capitol.

Abonații premium din Australia, Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Japonia, Noua Zeelandă, Olanda, Portugalia, Suedia, SUA și Marea Britanie au început deja să aibă acces la acest serviciu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













