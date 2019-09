Calvarul unei femei după ce a aflat cauza sughițurilor repetate. „A fost devastator”

O femeie din Marea Britanie, care s-a confruntat ani la rând cu crize de sughiț ce i-au uimit până și pe medici, a fost diagnosticată, într-un final, cu o tumoră cerebrală de dimensiunile unei lămâi.

A suferit 10 operații pe creier și a rămas cu dizabilități.

Lucy Wood, în vârstă de 29 de ani, din Coventry, a început să aibă crize de sughiț pe la vreo 20 de ani, iar doctorii le-au pus pe seama refluxului gastroesofagian. Abia în 2015, după ce sughițul a început să o trezească noaptea, Lucy a ajuns la un ORL-ist, iar de acolo a fost trimisă să facă o tomografie computerizată, care a arătat că are o tumoră „aproape fatală”.

Tânăra a suferit zece operații pe creier, mai multe complicații postoperatorii, o reapariție a tumorii și un infarct. După toate acestea, ea e hotărâtă să facă tot ce poate pentru a-i ajuta pe cei aflați în aceeași situație.

De altfel, ea a ales să-și împărtășeasă povestea tocmai pentru a atrage atenția asupra bolii și a simptomelor. De asemenea, ea strânge bani pentru ONG-ul The Brain Tumour Charity, care investește sume importante în cercetare și sprijin pentru pacienți.

Lucy a povestit că, inițial, sughițurile i s-au părut chiar haioase:„Familia și prietenii obișnuiau să râdă și ei de mine și să-mi spună „iar începe!”. Totuși, uneori erau sâcâitoare, pentru că mă mai apucau la muncă, în timpul unor conferințe și discuții importante”.

Ea a mers de mai multe ori la medic de-a lungul timpului, dar a ajuns la un specialist abia când sughițurile au început să o trezească noaptea din somn.

Medicul ORL-ist a suspectat că pacienta are corzile vocale parțial paralizate, așa că a trimis-o să facă o tomografie computerizată.

„Nimic nu mă putea pregăti pentru ce avea să se întâmple. Eram cu un prieten în oraș, la câteva săptămâni după ce am împlinit 25 de ani, când am primit de la chirurg un telefon care mi-a schimbat viața. Mi-a spus că trebuie să merg la spital chiar a doua zi și că e important. Mi-a zis că o să mă aștepte și că ar trebui să vin cu mama și cu tata. Am întrebat dacă e serios și mi-a răspuns că nu-mi poate vorbi la telefon. A doua zi, când m-am întâlnit cu el, am aflat că am o tumoră de dimensiunea unei lămâi, chiar la tulpina creierului, care mă va omorî dacă nu va fi îndepărtată rapid. Deja rezervase sala de operație pentru următoarea săptămână”, a povestit Lucy Wood, citată de Daily Mail.

A urmat atunci o operație de șase ore, în care i s-a scos 80% din tumoră. Numai că atunci s-a ales cu un cheag de sânge pe creier, care a necesitat o altă operație. În plus, Lucy a stat în comă indusă vreme de patru zile. Când s-a trezit, fata nu mai putea să meargă, să vorbească sau să înghită. Cu o voință de fier, însă, în următoarele luni a reușit să-și recâștige mobilitatea.

La mai puțin de doi ani, însă, tumora a reapărut. Următoarea operație a dus la noi complicații. După cinci luni în spital, Lucy a fost transferată la o clinică specializată, de unde a fost externată în august 2017. Câteva luni mai târziu, a fost din nou aproape de moarte, după ce s-a înecat în timp ce mânca acasă.

„După acest incident, am avut pneumonie și sepsis pulmonar. Și iar nu am mai avut voie să mănânc mâncare solidă, iar în iunie 2018 specialiști ai NHS (sistemul de sănătate din Marea Britanie) mi-au spus că nu mai pot face nimic pentru mine. A fost absolut devastator pentru mine, mai ales că-mi place mult să mănânc”, a povestit Lucy.

De atunci, tânăra a mers la terapie să poată vorbi normal, încă nu poate mânca orice, dar și-a diversificat dieta.

„Unii oameni încă se mai chinuie să mă înțeleagă, mai ales când vorbim la telefon, dar oricum e mult mai bine”, a spus ea.

Lucy a suferit ultima operație pe creier în iulie și speră ca aceasta să fie ultima. Încă vede dublu, nu are vedere periferică pe partea stângă și e nevoită să-și facă injecții cu botox în mușchii ochilor pentru a-și corecta strabismul.

„Vreau să atrag atenția oamenilor asupra simptomelor legate de tumorile cerebrale. Majoritatea oamenilor nu știu că sughițul persistent ar putea fi cauzat de o tumoră pe creier. Nu vreau să mai treacă și alții prin ce am trecut eu”, a mai spus Lucy Wood.

