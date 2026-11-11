Sunt niște camere pentru care plătești un preț să le cumperi, dar și un abonament ca să poți să vezi de pe telefon tot ce aceste camere înregistrează.

Cel mai interesant produs sub această umbrelă este drona de securitate.

Practic dacă una dintre camerele Ring vede ceva ce nu ar trebui să se întâmple (de exemplu, un hoț care intră în casă), o dronă decolează din stația de unde se încarcă și se duce după hoț.

Are și sirenă. Este o dronă care costă 1.000 de dolari.

Are camere, night vision și mai multe tehnologii integrate.

Pentru mai multe detalii, urmăriți VIDEO atașat.