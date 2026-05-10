Haos la derby-ul din Praga. Meciul Slavia - Sparta a fost abandonat după ce fanii au invadat terenul. VIDEO

În acel moment, Slavia conducea cu 3-2 pe stadionul Fortuna şi era la câteva secunde distanţă de câştigarea titlului în Cehia, relatează The Guardian.
Suporterii Slaviei au încălcat barierele de securitate în timpul pauzei şi au invadat terenul, unii purtând rachete de semnalizare aprinse şi alergând spre secţiunea vizitatoare.
Artificii pirotehnice au fost aruncate în ambele tribune în timp ce jucătorii echipelor încercau să părăsească terenul.
Poliţia cehă a intervenit pentru a restabili ordinea şi a declarat că a iniţiat proceduri penale sub suspiciunea de revoltă.
Portarul lui Sparta, Jakub Surovcik, lovit de o rachetă de semnalizare în timpul incidentelor
Autorităţile au confirmat că portarul echipei Sparta, Jakub Surovcik, s-a numărat printre cei vizaţi de fanii gazdelor şi a fost lovit de o rachetă de semnalizare.
„Faptul că cineva mă ameninţă în faţă în timpul meciului, însoţit de o agresiune, este absolut inacceptabil şi voi urmări acest lucru prin canale legale”, a declarat Surovcik într-un comunicat pe reţelele de socializare.
Arbitrul a anulat ulterior meciul.
Presa cehă a relatat că jucătorii Spartei s-au temut pentru siguranţa lor şi au părăsit stadionul la scurt timp după aceea cu autobuzul echipei, sub escortă poliţiei.
Preşedintele clubului Slavia, Jaroslav Tvrdik, a susţinut decizia de a încheia meciul.
„Adversarul a raportat un atac asupra unuia sau a doi jucători. Cred că este legitim că meciul s-a încheiat”, a spus Tvrdik, numind incidentul „o ruşine”.
