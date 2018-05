Românii ajunși în străinătate, bolnavi de depresie, se vindecă online. Cât costă o ședință

Plecarea românilor la studii ori la muncă în străinătate și aparenta lor reușită pot ascunde foarte mult stres. Unii se plâng că suferă de depresie și că terapia în țările în care trăiesc costă foarte mult.

De câteva luni, însă, mulți români din străinătate au început să facă psihoterapie pe o platformă online din România. Continuăm campania "Rătăcit în sine. Depresia, boală mileniului" cu povestea Mariei.

Maria este o tânăra din București care de mai bine de 4 ani trăiește în Anglia și care a apelat la acest serviciu în lupta cu depresia. Însă majoritatea psihoterapeuților și psihiatrilor recomandă terapia clasică. Față în față.

Maria a plecat în Anglia pentru o carieră în design grafic. Trei ani a studiat la o facultate de prestigiu din Londra. Acolo și-a făcut rapid prieteni: ”Mi-au plăcut tinerii care erau mai efervescenți, nu mentalitatea aia din România, că totul e greu și nimic nu se poate, dar nu știu în ce măsură era așa sau îmi doream eu să văd asta.”

După absolvire și master, lucrurile au început să se schimbe. Prietenii și-au găsit de lucru în alte țări, iar ea s-a trezit singură. Nu a reușit să-și găsească nici un serviciu stabil, așa că a încercat să se întrețină cu proiecte online. O decizie aparent bună, care i-a limitat însă orizonturile.

Lucra mai mult de acasă, așa că nici vorba să se motiveze să iasă în oraș. Izolarea a apărut rapid în existența ei. Până când s-a transformat în obișnuință. Era începutul depresiei. S-a întâmplat în urmă cu șase luni, iar românca a încercat terapia cu un specialist englez.

Specialiștii spun că terapia cu un psihoterapeut străin este pe bună dreptate considerată o "misiune aproape imposibilă" .

Sabina Strungariu, psihoterapeut: ”Contează foarte mult backgroundul cultural din care provii și mă gândesc că în procesul terapeutic e important să te simți înțeles că cineva empatizează cu tine, că te acceptă așa cum ești, dar dacă simți că celălalt nu înțelege de unde provii tu sau de ce un anumit lucru e important pentru tine sau care sunt valorile tale umane e dificil să te simți înțeles și să faci o schimbare, pentru că energia ta se canalizează să-l faci pe celălalt să vadă punctul tău de vedere.”

Din acest motiv Maria a renunțat la specialistul englez. S-a gândit însă să caute ajutor online. A descoperit o platformă în limba română, s-a înregistrat și a început terapia.

”Am avut o perioadă în care nu am putut să lucrez chiar deloc. Eu stau pe calculator tot timpul și a fost o perioada de 4-5 zile când nici nu am deschis calculatorul și cand l-am deschis a fost drastic, pentru că aveam atâtea mesaje , proiecte în urmă și dead line-uri trecute încât mă simțeam așa foarte disperată că poate nu o să le recuperez niciodată . Îmi venea instant să plâng și îmi ziceam că nu am cum să mă adun si să fac ce am de făcut. Dormeam foarte greu și mă trezeam foarte greu. Dacă plâng sunt tristă, mi se pare că starea aia ține foarte mult, că are o dimensiune a ei și dacă îmi notez toate lucrurile astea nu mi se pare că sunt atât de lungi cum le percep”.

Lipsa poftei de mâncare, stările anxioase, atacurile de panică și lipsa de chef sunt semne care pot trăda o depresie. Maria a intuit rapid asta. În numai 5 ședințe, spune ea, și-a recăpătat încrederea.

În jur de 6000 de pacienți au accesat platforma. Majoritatea români plecați la studii sau la muncă în străinătate. Și care s-au lovit dureros de realitate. Nu s-au adaptat, se simt marginalizați sau au probleme în cuplu din cauza alegerii făcute...

Mihai Bran - psihiatru: ”Aplicația este dezvoltată de români. Scopul este de a crește acesul la servicii de psihoterapie, parenting, coaching și consiliere de nutritive. Practic e nevoie de un mobil sau laptop pentru a te conecta cu un specialist în parenting, nutritive și a desfășura ședințe online securizat confidențial. Plata se face la fel online securizat, practic am creat o clinică virtuală de sănătate mintală. Avem 160 de specialiști, numărul e în creștere. Soluția de teleconferință oferită de platforma noastră respectă standardele de telemedicină din SUA, HIPA, care sunt cele mai înalte standard privin confidențialitatea și securitatea datelor cu aspect medical.”

Prețul unei astfel de ședințe de psihoterapie online: între 100 și 300 de lei. În Anglia, spre exemplu, pragul minim este undeva în jurul a 80 de lire. Adică, peste 400 de lei.

Însă majoritatea psihoterapeuților și psihiatrilor nu agreează acest tip de terapie, inclusiv Mihai. Însă cei care au încercat-o susțin că e metoda perfectă, mai ales în cazul românilor plecați la muncă în străinătate și a persoanelor cu dizabilități.

Sabina Strungariu, psihoterapeut: ”Oamenii se simt altfel atunci când îi primești în spațiul tău, pentru că asta e unul dintre lucrurile pe care un terapeut le controlează 100% faptul că există un spațiu care este neutru, există confidențialitate, există acceptare, există empatie și cineva timp de o oră își dedică timpul și resursele numai pentru ține și problema ta. În terapia online există foarte multe lucruri pe care nu poți să le controlezi în niciun fel. Unde anume este clientul dacă intră cineva, dacă e singur sau nu, cât de confortabil este sau nu. Lucruri care cred că influențează într-o oarecare măsură procesul terapeutic.”

Sabina a încercat însă și terapia online cu câțiva români plecați la muncă în străinătate.

”Dacă conexiunea de internet e bună, relația e cam aceeași, însă diferența este că durează un pic mai mult să creezi aceeași conexiune și aceeași alianță cu cineva. Decât deloc e de dorit și această variantă, cum ar fi cele care au un grad ridicat de anxietate socială.”

Așadar, terapia online pare să fie a doua opțiune atunci când vine vorba de depresie. Prima recomandare a specialiștilor este terapia clasică în cabinetul psihoterapeutului.

Prețul unei ședințe de o ora variază între 50 de lei în provincie și ajunge până la 300 de lei în București.