Povestea impresionantă a unei balerine de 14 ani din Iași. Karina a fost acceptată la academia de la Scala din Milano

Karina, extrem de talentată, lucrează enorm pentru a-și îndeplini visul de a dansa pe marile scene ale lumii, spune profesoara care a pregătit-o. Pentru asta însă are nevoie de susținere financiară.

Karina face balet din copilărie, iar în ultimii patru ani a lucrat zi de zi acasă și s-a pregătit profesionist la o sală privată din Iași.

Aici a fost remarcată de profesoara sa îndrumătoare, care a văzut în copila ambițioasă un talent nativ deosebit.

Karina Bărăgău, balerină: „Pentru mine baletul înseamnă cam tot, e locul unde vin cu drag. Când intru în sala de balet, parcă intru într-o lume a mea specială”.

Reporter: Cum sunt antrenamentele?

Karina Bărăgău, balerină: „Antrenamentele sunt grele, dar pentru că îmi doresc foarte mult să fiu balerină, trec peste și mi se pare că totul e mult mai frumos.”

La 14 ani, Karina a fost apreciată în competiții organizate de școala britanică de balet, de cea regală din Londra, dar și de școala europeană de balet din Amsterdam.

Iar în iunie, a susținut proba de admitere la școala la care visează de mică - Accademia Teatro alla Scala din Milano.

Din 75 de concurente din toată lumea, doar 4 fetițe au fost selectate să înceapă din toamnă cursurile la renumita instituție italiană. Una dintre ele este Karina.

Mădălina Corduneanu, profesor îndrumător: „Este un talent unic și are niște linii formidabile pentru arta baletului. Este un talent rar întâlnit. Această școală este una dintre cele mai bune din lume. Sunt convinsă că va fi o balerină de talie internațională.”

Karina Bărăgău, balerină: „A însemnat mult pentru mine că am fost acceptată. Am dat tot ce am putut din mine. M-am bucurat foarte tare pentru că de când m-am apucat de balet profesionist îmi doresc să ajung acolo.”

Pregătirea la Milano înseamnă însă un efort financiar considerabil – doar taxa de școlarizare este de 20 de mii de euro pe an. Motiv pentru care familia a început o campanie de strângere de fonduri pentru ca micuța balerină să-și îndeplinească visul.

Luminița Bărăgău, mama Karinei: „La vârsta de 10 ani ne pregăteam pentru un liceu mare din Iași și cu două săptămâni înainte de examen ea m-a anunțat că nu vrea să facă matematică ca fratele ei și că vrea să devină balerină. Am decis să o sprijinim”.

Reporter: Faptul că a fost admisă la Milano pune presiune financiară?

Luminița Bărăgău, mama Karinei: „Pune o presiune foarte mare, efortul financiar este foarte mare.”

Pregătirea la Milano înseamnă școlarizare pe o perioadă de patru ani, dar admiterea garantează primul an. La finalul acestuia, Karina va fi testată și în funcție de rezultat își va putea continua studiile.

Cine dorește să o susțină pe Karina o poate face cu o donație în contul mamei sale:

IBAN: RO22INGB0000999900770986

Titular cont: Luminița Bărăgău

Banca: INGB CENTRALA

Moneda: RON

Cod SWIFT/BIC: INGBROBU

