Expoziția din București cu lucrări de Picasso are succes. Mulți turiști străini au venit încă din prima zi

Încă din prima zi, mulți turiști străini au venit în București doar să admire expoziția. Iar biletele sunt vândute pentru următoarea săptămână.

47 de lucrări originale ale artistului spaniol Pablo Picasso sunt expuse la Muzeul de Artă Recentă din București. Au venit să le admire și mulți străini.

Turist: ”Iubesc arta contemporană. Am o singura zi de stat în București, după care mă întorc în Israel. Am fost foarte încântat când am auzit. Chiar îl iubesc pe Picasso, am reușit să îi văd câteva lucrări în trecut, în Tel Aviv, dar nu atât de multe la un loc! Mă simt foarte norocos. ”

Turist: ”Din fericire sunt astăzi în București. A fost o surpriză imensă pentru mine să pot să vizitez o asemenea expoziție.”

Primii vizitatori pasionați de artă și-au cumpărat biletele cu multe luni înainte.

Vizitator: ”Sinceră să fiu mi-a fost teamă că o să fie foarte aglomerat și am zis să încerc să ajung cât mai repede. E așa, ”once în a lifetime”, să vii să-l vezi pe Picasso chiar în Romania, la banii ăștia, fără transport în alte orașe, mi se pare fenomenal.”

Cea mai importantă lucrare expusă la București are o poveste de dragoste.

"Femeie stând cu brațele încrucișate" o reprezintă de fapt pe una dintre muzele lui Picasso, Marie-Thérèse. Lucrarea aparține Muzeului Picasso din Paris, iar cea mai recenta apariție a fost în filmul "Oppenheimer" al lui Christopher Nolan.

Pictura din 1937 este una dintre numeroasele imagini pe care Picasso le-a pictat cu Marie-Thérèse, cu care a avut o relație romantică.

Expoziția se numește „efectul Picasso”, fiindcă pune în oglindă tablourile pictorului spaniol cu lucrările unor artiști români care s-au inspirat din stilul său.

Erwin Kessler: ”Avem un public care nu e chiar atât de nișat, însă cu această expoziție care are în centrul ei un erou al modernității, dincolo de artă, pentru că Picasso nu este doar un brand pentru artă, Picasso e un brand pentru eroismul cultural în general, este o mare figură, ca Leonardo, dincolo de artă, și nu e de mirare că avem deja de azi dimineață oameni care nu am mai călcat la M.A.R.E.”

Expoziția poate fi vizitată până în ianuarie, iar un bilet costă 100 de lei.

Dată publicare: 27-09-2023 19:33