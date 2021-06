A cumpărat cu 4 dolari un tablou. Nu i-a venit să creadă cine l-a făcut

Tabloul achiziționat dintr-un centru de donații din South River, Ontario, s-a dovedit, după o atentă analiză, că a fost realizat de Bowie în 1997, arată UPI.com.

Reprezentanții casei de licitații Cowley Abbott au declarat că pictura "D Head XLVI" face parte dintr-o serie realizată între 1994 și 1997 de către artist. În aceasta perioadă, el a creat 47 de picturi pe pânză.

Pictura va fi scoasă la licitație și are un preț estimat între 9.000 și 12.000 de dolari.

Ca mai toți artiștii, David Bowie a studiat arta și design în tinerețe, cee ace ș-a făcut să iubească arta pe întreg parcursul vieții.

Original David Bowie painting found in dump in Northern Canada: https://t.co/FuMgIZrtCz Small portrait by the late musician was found at a donation centre outside a landfill. It's a computer & acrylic collage on canvas that was part of Bowie's D HEAD series (XLVI). #Art #Music pic.twitter.com/XcDy89mZhd