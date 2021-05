Tablou realizat de Banksy, cumpărat cu criptomonede. Cu cât a fost achiziționat

Prestigioasa casa de licitaţii Sotheby's a permis pentru prima dată o plată în criptomonede pentru o lucrare în format fizic, la vânzarea unei opere semnate de Banksy.

Tabloul a fost achiziţionat pentru echivalentul a 12,9 milioane de dolari, după ce a fost aprig disputat de patru ofertanți, timp de un sfert de oră.

Lucrarea "Love is in the Air" înfăţişează o persoană mascată, în alb şi negru, care se pregăteşte să arunce un buchet de flori colorate.

Artistul britanic Banksy, a cărei identitate constituie încă un mister, este cunoscut în toată lumea pentru arta lui stradală, iar lucrările sale conţin adesea un mesaj satiric.