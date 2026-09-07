"Începând cu data de 07.09.2026, în conformitate Ordinul Ministrului Afacerilor Interne, domnul comisar -şef de poliţie Ioan BOGDAN a fost împuternicit să îndeplinească atribuţiile funcţiei vacante de şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, pe o perioadă de 3 luni. Domnul comisar-şef are o experienţă de peste 21 de ani în structurile Poliţiei Române, ocupând anterior funcţia de şef al Serviciului de Investigaţii Criminale (în perioada 2017 - 06.09.2026)" se arată într-o informare transmisă, luni, de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), potrivit Agerpres.

Numirea acestuia vine la scurt timp după ce concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector-şef al IPJ Cluj s-a încheiat fără niciun câştigător. La examenul organizat în 31 august s-a prezentat un singur candidat, comisarul-şef Adrian Moşuţan, fostul şef al IPJ Cluj în ultimii doi ani, numit prin împuternicire, dar care a obţinut o notă insuficientă pentru promovarea concursului, potrivit presei locale din Cluj.

Situaţia a fost criticată de Sindicatul Europol, care a transmis, într-un comunicat, că se pune în discuţie procesul de selecţie a şefilor din Poliţia Român.