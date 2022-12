Ceremonia de închidere a Cupei Mondiale de fotbal 2022 îi va uimi pe fani înainte de marea finală. Cine va cânta pe „Lusail”

Cântăreţul portorican Ozuna va participa la ceremonia de închidere a Cupei Mondiale de fotbal 2022, care va avea loc duminică pe stadionul Lusail din Doha (Qatar).

Conform informaţiilor furnizate de reprezentanţii artistului într-un comunicat publicat joi, FIFA a confirmat oficial participarea lui Ozuna la ceremonia de închidere.

Mai mulţi cântăreţi au refuzat să participe le evenimentele Cupei Mondiale din cauza încălcării drepturilor omului în ţara arabă.

Participarea lui Ozuna la ceremonia de închidere a Mondialului coincide cu revenirea sa pe locul 2 în topul Billboard "Latin Airplay" cu piesa "Arhbo" (termen qatarian bun venit). Single-ul, realizat în colaborare cu rapperul congolezo-francez Gims şi produs de RedOne, face parte din coloana sonoră a Cupei Mondiale.

