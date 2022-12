LIVE SCORE | Argentina - Croația, marți, de la ora 21:00, în semifinalele Cupei Mondiale. Echipele probabile

Până acum, Argentina și Croația s-au aflat față în față de cinci ori. Fiecare selecționată și-a trecut în cont două victorii, iar un meci s-a încheiat la egalitate.

La Cupa Mondială, cele două echipe s-au întâlnit de două ori. În 1998, în faza grupelor, "Pumele" s-au impus cu 1-0. În 2018, croaţii au câștigat cu 3-0.

Scaloni, impresionat de Luka Modric: "Cine iubește fotbalul, vrea astfel de jucători pe teren"

"Ne așteptăm la un meci dificil. Croația joacă precum o echipă mare. Joacă un fotbal bun. Are jucători de calitate la mijloc, iar cei din atac sunt rapizi și periculoși.

E o plăcere să-l vedem pe Modric pe teren. Este un exemplu pentru toți, datorită comportamentului său. Cine iubește fotbalul, vrea astfel de jucători pe teren", a declarat, într-o conferință de presă, selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni.

"Dacă vom câştiga, va fi cel mai mare meci din istoria noastră"

"Faptul că suntem din nou în semifinale este un succes extraordinar pentru noi, dar vrem mai mult. Suntem între cele mai bune patru echipe din lume. Este un succes extraordinar pentru Croaţia, să obţină acest lucru în două Cupe Mondiale consecutive. Dar ne dorim mai mult, chiar dacă jucăm cu marea Argentina, condusă de Messi.

Ei au mai multă presiune asupra lor decât noi. Sunt optimist din fire. Am încredere în jucătorii mei, în calităţile lor şi în forţa lor de caracter. Să repeţi o astfel de ispravă patru ani mai târziu cu o nouă echipă, este incredibil, un mare succes. Dacă vom câştiga mâine, va fi cel mai mare meci din istoria noastră. Nu îmi puteam imagina să conduc Croaţia în două Cupe Mondiale şi să joc o finală. Dar sunt fericit pentru că am avut această şansă. Sunt mândru de ceea ce am făcut, de Croaţia şi de jucătorii mei. Să fiu selecţionerul Croaţiei a fost unul dintre visele mele, dar nu puteam să visez la ce se întâmplă acum", a spus selecționerul Croației, Zlatko Dalic.

Argentina - Croația, echipele probabile:

Argentina: E. Martinez - Romero, Otamendi, L. Martinez - Molina, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Tagliafico - Messi, Alvarez.

Croația: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Modric, Brozovic, Kovacic - Kramaric, Petkovic, Perisic.

Cine va arbitra meciul Argentina - Croația

La meciul Argentina - Croația, FIFA a delegat o brigadă de arbitri din Italia. La centru se va afla Daniele Orsato, iar asistenți vor fi Ciro Carbone și Alessandro Giallatini.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 12-12-2022 18:17