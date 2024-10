Cine este Arian, tânărul român care a obținut o decizie istorică la CJUE pentru persoanele trans. De ce a ajuns în instanță

Tânărul a obținut schimbarea de gen în Marea Britanie, însă autoritățile noastre au refuzat să îi modifice actele conform noului statut. Persoanele trans care vor să își schimbe documentele trebuie să urmeze un proces greoi la noi în țară.

Arian Mirzarafie-Ahi s-a născut în Cluj și la 16 ani s-a mutat împreună cu familia în Marea Britanie. Acolo a devenit cetățean britanic și a început și tranziția pentru schimbarea numelui și a sexului, inclusiv documentele.

A durat 4 ani până când britanicii i-au admis schimbarea identității. Când a încercat și echivalarea în țară, a fost refuzat. Asfel în Marea Britanie figura ca bărbat, dar în actele românești era femeie. Pe Aeroportul din Cluj s-a lovit de această problemă.

Arian Mirzarafie-Ahi, bărbat trans: „De obicei foloseam buletinul sau pașaportul să fie mai ușor. Mi-am dat seama la un moment dat după ce am început tranziția că s-ar putea să nu accepte buletinul sau să aibă niște întrebări. Am zis că e ok că iau și scrisoarea de la medic să le explic, a zis să mă întorc să mă vadă din profil, a întrebat lucruri intime, despre operații”.

Cazul tânărului s-a judecat mai mulți ani în instanță

Dupa ani de procese, Curtea Justiție a Uniunii Europene, a decis ca statul român este obligat să reia procesul intentat autorităților de stare civilă din Cluj și să îi echivaleze actele din Marea Britanie, deși țara nu mai este în Uniunea Europeană.

Ștefi Ionescu, avocată: „Această decizie de astăzi privește doar ipoteza persoanelor care au cetățenie într-un alt stat membru, și-au schimbat genul și actele într-un alt stat membru și se întorc în România pentru a-și schimba actele și în România. Se aplică numai persoanelor care sunt în această speță”.

Conform Asociatiei ACCEPT, în România aproximativ 3% din populație se identifică drept persoane transgender - adică au o identitate de gen care diferă de cea a sexului biologic stabilit la naștere. Conform datelor de la Evidenta Populatiei, în ultimii 5 ani, aproximativ 140 de persoane au reușit să își schimbe cartea de identitate cu una nouă, conform cu identitatea lor. Procedura este una de durata.

Ana Baltac, consilier juridic: „Persoanele trans în România își pot schimba actele ca ele să fie în conformitate cu identitatea lor de gen, așa ceva se poate, doar că procedura aceasta nu e clară, nu e previzibilă”.

Curtea explică în continuare că refuzul unui stat membru de a recunoaște o schimbare a identității de gen legal dobândită într-un alt stat membru împiedică exercitarea dreptului de liberă circulație și de ședere.

Dată publicare: 04-10-2024 19:14