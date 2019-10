Ședință-cheie pentru BREXIT. Previziunile sumbre pentru părăsirea UE fără acord

Parlamentul britanic, care se reunește de obicei de luni până vineri, va avea o ședință istorică, sâmbătă, pe 19 octombrie, dedicată BREXIT-ului.

Întâlnirea va fi la o zi după summitul Uniunii Europene, considerat ultima șansă pentru ca Marea Britanie să părăsească blocul comunitar cu un acord până la actualul termen limită - 31 octombrie.



Un aşa-numit Brexit dur, adică o ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană fără acord "ar fi o catastrofă" - a avertizat noul preşedinte al Parlamentului European, David Sassoli, după o întâlnire cu premierul britanic.

Paul Johnson, directorul Institutului pentru Studii Fiscale: "Un Brexit fără acord ar putea reduce complet creşterea economică pentru următorii doi ani. Finanţele publice ar putea fi serios afectate. Am putea fi nevoiţi să ne împrumutăm poate cu 50 de miliarde de lire mai mult decât am împrumuta altfel. Iar pericolul este că guvernul ar putea răspunde iniţial cu creşterea cheltuielilor publice, poate reducerea taxelor pentru sprijinirea economiei. Mai departe, ne-ar aştepta o nouă doză de austeritate."

Săptămâna trecută, guvernul Boris Johnson a prezentat cancelariilor europene propunerile sale pentru o renegociere a acordului. Iar summitul UE de pe 18 octombrie era văzut că ultima şansă ca Regatul UNIT şi blocul comunitar să ajungă la un acord înainte de actualul termen limită fixat pentru BREXIT - 31 octombrie.

Numai că speranţele pentru un astfel de deznodământ păr acum deşarte.

Michel Barnier, negociatorul UE pentru Brexit: "Propunerea guvernului britanic, la cum arată lucrurile, nu poate fi acceptată. Ar însemna să înlocuim o soluţie operaţională, practică şi legală cu una controversată şi temporară."

O sursă din Downing Street 10 a recunoscut că şansele încheierii unui nou acord până săptămâna viitoare sunt "practic imposibile". Asta după ce Boris Johnosn a vorbit la telefon cu Angela Merkel, iar cancelarul german i-ar fi transmis că "un acord până pe 18 octombrie este extrem de puţin probail".

Parlamentul se va reuni în mod excepţional sâmbăta, pe 19 octombrie, la o zi după summitul UE, urmând să dezbată opţiunile viitoare. Şedinţa extraordinară a Camerei Comunelor va coincide şi cu un marş anti-BREXIT, până la palatul Westminster, la care sunt aşteptaţi zeci de mii de participanţi.

