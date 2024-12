Cum a intrat psihiatrul arab cu mașina în mulțimea de la Magdeburg, deși târgul era înconjurat de blocuri de beton

Un medic psihiatru de 50 de ani, originar din Arabia Saudită, a intrat deliberat cu mașina în mulțime. Cel puțin 5 oameni, inclusiv un copil, au fost uciși și peste 200 sunt răniți, dintre care aproape 40 în stare gravă.

Suspectul avea vederi "islamofobe", a declarat ministrul de Interne, dar încă nu sunt clare motivațiile acestuia.

Vineri seară, în jurul orei 19.00, când piața de Crăciun din Magdeburg era înțesată de oameni, o mașină de culoare neagră a intrat în plin în mulțime. Folosită ca armă, mașina a lovit vreo 200 de oameni care nu au apucat să se ferească, pe o distanță de aproape 400 de metri.

Martor: ”Întâi am auzit zgomotul, se auzea ca niște lovituri metalice. Apoi am văzut mașina, venea din dreapta spre locul unde eram noi. Mașina se deplasa cu o viteză de cel puțin 50, poate 60 de kilometri pe oră printre oameni, oamenii erau aruncați peste mașină. Dacă eram cu 15 metri mai în față, am fi fost și noi direct în fața mașinii”.

Lars Frohmuller, reporter televiziunea publică MDR: ”Ambulanțe, poliție, numeroși salvatori, o situație haotică. Mulți zăceau pe jos, paramedicii le acordau primul ajutor, răniții erau acoperiți cu folii de protecție termică. Un mare șoc”.

Martor: ”Noi veneam de la centrul comercial Allee-Center, ne îndreptam spre târgul de Crăciun când am auzit zgomote înfundate și un motor turat puternic, apoi țipete, mulțimi de oameni în panică. Apoi, când noi eram într-un scuar din mijlocul străzii, am văzut și mașina. O parte din grupul nostru a fugit înapoi, eu am alergat înainte, spre clădiri”.

Medicul psihiatru arab este islamofob

Făptașul a fost arestat la scurt timp, aproape de locul atacului.

Tamara Zieschang, Minister of the Interior Saxony-Anhalt: ”Autorul atacului a fost arestat. Este un bărbat în vârstă de 50 de ani, originar din Arabia Saudită, care a intrat pentru prima dată în Republica Federală Germania în 2006. Acesta deținea un permis de ședere permanentă. În ultima vreme a locuit și lucrat ca medic în Bernburg”.

Un oraș situat la 40 de kilometri distanță de Magdeburg. Vineri noapte, poliția germană a percheziționat o casă din Bernburg. Potrivit unor relatări din presa germană, suspectul nu era cunoscut autorităților ca extremist islamist.

Nancy Faeser, German Interior Minister: "În acest moment, putem spune cu siguranță doar că autorul avea, evident, vederi islamofobe. Putem confirma asta".

Tamara Zieschang, Minister of the Interior Saxony-Anhalt: ”Conform informațiilor de care dispunem în prezent, a acționat ca autor unic”.

Târgul de Crăciun din Magdeburg este înconjurat de blocuri de beton - o măsură de securitate comună la târgurile de Crăciun din Germania. Dar erau mai multe locuri lăsate libere pentru accesul pietonilor. Și iată, cum s-a văzut vineri seară în cel mai tragic mod, spațiile erau suficient de largi ca o mașină să poată intra pe acolo.

”Încă o traumă cu care germanii trebuie să trăiască”

Cancelarul Olaf Scholz a ajuns sâmbătă dimineață la Magdeburg și a depus un trandafir alb la altarul improvizat pe treptele unei biserici.

Olaf Scholz: ”Oamenii se adună. Cu câteva zile înainte de Ajunul Crăciunului, înainte de Crăciun, pentru a fi împreună, pentru puțină contemplație, dar și să sărbătorească, să bea vin fiert, să mănânce cârnați fripți. Ce act teribil este să rănești și să ucizi atât de mulți oameni, cu o asemenea brutalitate. Am aflat acum că peste 200 de oameni au fost răniți. Cinci au murit, până acum. Un număr incredibil, aproape 40, sunt atât de grav răniți încât trebuie să fim foarte îngrijorați pentru ei”.

Doar cu două zile în urmă germanii au comemorat victimele atacului din 2016, de la Berlin.

Siobhan Robbins, Sky News: ”Acest atac a fost comis la aproape 8 ani de când un terorist (tunisian), care jurase credință grupării teroriste Stat islamic, a condus un TIR furat cu care a intrat în mulțime, la Târgul de Crăciun de la Berlin. A ucis atunci 13 oameni și a rănit alte zeci. Acel atacator reușise să fugă în Italia, unde a fost ucis de poliție. Și iată, din nou, cu câteva zile înainte de Crăciun, încă un atac înfiorător, încă o traumă cu care germanii trebuie să trăiască”.

