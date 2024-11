Un om de afaceri foarte cunoscut din România își ”asumă vina” pentru că l-a votat pe Călin Georgescu: ”Recunosc că am greșit”

El spune că a greșit, pentru că nu a verificat ”toate declarațiile canddiatului” înainte să-l voteze.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Mandachi mai spune că el nu este de acord cu viziunile lui Georgescu despre NATO și Uniunea Europeană,” despre legionari, despre mareșal, despre 5G”.

”Vreau să fac o scurtă precizare și să recunosc că am greșit, întrucât nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat. Eu personal am votat dintr-un sentiment de furie îndreptat împotriva întregii clase politice, fără nicio excepție, vot împotriva sistemului, vot anti-partid. Să nu mai aud niciodată cuvântul ăsta.

De aceea am ales un candidat independent, pe care l-am cunoscut cu câteva zile înainte și care părea că se luptă cu acest sistem. Dar chiar și așa, nu am nicio scuză și-mi asum vina, pentru că nu am făcut verificările necesare. Trebuia să fiu mult mai atent, cu atât mai mult cu cât am și o comunitate mare de oameni care mă urmăresc. Ieri am primit patru sau cinci filme scurte pe care nu le-am văzut, nu le-am văzut în viața mea, dar pe care trebuia să le văd.

Subliniez și am tras o concluzie foarte foarte răspicată: nu rezonez sub nicio formă cu viziunea despre NATO, despre UE, despre legionari, despre mareșal, despre 5G. Sub nicio formă. Ce ne-am face noi fără NATO, în condițiile în care avem un vecin asupritor la granițe, cu pretenții.

Am rămâne totalmente descoperiți. Pe de altă parte, intrarea în UE, intrarea în NATO, două momente esențiale în istoria noastră. Când auzi cuvântul Kremlin te sperii. Nu vrem asta, categoric. De aceea îmi asum toate consecințele și 100% o să fiu mult mai atent în viitor.” - spune Mandachi.

