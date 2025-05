Nicușor Dan: A apus o epocă în care partidele politice considerau electoratele nişte saci cu voturi pe care le mută

„Trebuie să facem diferenţa între alegerile care vor fi în 18 mai şi toate aceste discuţii care sunt evident legitime şi pe ce se întâmplă în interiorul partidelor şi pe coaliţia de guvernare. Trebuie să ne concentrăm în aceste două săptămâni pe alegerile prezidenţiale din 18 mai, pentru că este vorba de direcţia în care va merge România. După 18 mai, evident că este timpul pentru o discuţie foarte serioasă despre guvernare. Dar în aceste două săptămâni să discutăm doar de alegerile prezidenţiale”, a spus Nicuşor Dan la sediul de campanie.

Ce spune despre eșecul din coaliție

El a precizat că în opinia lui, în aceste două săptămâni, vocea partidelor va conta puţin.

„Va fi o dezbatere a societăţii, în care va conta foarte mult vocea oamenilor. Şi eu sunt foarte, foarte optimist că mulţi oameni de bună credinţă, care sunt urmăriţi din cauza asta de alţi români, vor arăta concetăţenilor lor care este direcţia corectă pentru România. Deci o să fie o dezbatere a societăţii, care eu sunt foarte optimist că va duce România în direcţia corectă”, a completat el.

Nicuşor Dan nu a vrut să răspundă nici la întrebarea dacă ar numi un premier de la PSD în schimbul sprijinului pe care Partidul Social Democrat l-ar oferi în acest tur 2 al alegerilor prezidenţiale.

„Ce mă întrebaţi dumneavoastră este 19 mai. Eu vreau să mă concentrez pe 18 mai şi dezbaterea de până atunci”, a spus candidatul indendent.

El a admis că a vorbit cu mai multă lume, dar ”în cele două săptămâni care urmează vocea politicienilor va conta mult mai puţin decât vocea oamenilor reprezentativi ai societăţii”. Despre un posibil guvern minoritar între USR şi PNL, fără susţinerea PSD, Nicuşor Dan a spus că ”toate discuţiile acestea începând cu 19 mai”.

„Acum România are o opţiune foarte importantă de luat la alegerile din 18 mai, într-o direcţie pro-occidentală, una anti-occidentală, una pro-economie şi una care aţi văzut semnalele pe bursă de azi, antieconomie de piaţă. Asta este singurul lucru de care trebuie să discutăm până pe 18 mai. A apus o epocă în care nişte partide politice considerau nişte electorate nişte saci cu voturi pe care le mută dintr-o parte în alta. Va urma o dezbatere politică a societăţii şi sunt foarte, foarte optimist că societatea românească are resursele de înţelepciune pentru a merge în direcţia corectă. Am discutat cu mai multă lume, bineînţeles că e normal să discuţie când eşti în politică, dar toate discuţiile au fost preliminare şi într-un regim de confidenţă a ei”, a arătat candidatul independent.

