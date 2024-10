Mircea Geoană îi atacă pe jurnaliștii care au scris că fostul său șef de campanie are legături cu rușii: „O dezinformare”

Spre deosebire de ceilalți, Geoană nu a adus semnăturile în format fizic, ci pe un stick.

În declarația de presă, Geoană a dat și un răspuns celor care îl acuză că ar fi avut relații, indirecte, cu afaceriști ruși.

Articolul de pe Context.ro, publicaţie online aflată sub umbrela asociaţiei de investigaţii The Organised Crime and Corruption Reporting Project, vorbește despre Mircea Geoană în asociere cu Rareș Mănescu, fostul primar al Sectorului 6, care s-ar fi ocupat de campania sa electorală.

Conform investigației, Mănescu ar fi avut legături de afaceri cu Alexey Kozlov, un afacerist rus implicat în propagandă pro-Putin. Mai mult, ar fi vizitat Crimeea de mai multe ori după anexarea ei de către Rusia.

Kozlov, cunoscut și sub pseudonimul, "Krepchinsky", ar fi fost asociat și cu mai multe activități de dezinformare. Una dintre afacerile pe care le-ar avea cu Mănescu duce spre o vilă din Otopeni, Ilfov, deținută de cel din urmă. În afacere ar fi și parteneri asociați cu grupuri din Rusia și Moldova, inclusiv persoane implicate în activități militare rusești, scriu cei de la context.ro

Mircea Geoană spune că întreaga investigație este menită să îl discrediteze și o numește „o acțiune de kompromat”, adică de compromitere, pe care o simte însă ca pe un șantaj împotriva lui.

Mircea Geoana - fost secretar adjunct al NATO: „Un subiect care a fost generat de o aşa-zisă anchetă jurnalistică internaţională sub oblăduirea şi finanţarea oligarhului Hodorkovski şi declanşată de un aşa-zis jurnalist de investigaţii, Attila Biro, acuzat în presa din Bulgaria şi din ale ţări europene că ar face parte din operaţiunea de încercare de asasinare a procurorului general al Bulgariei. Au fost două astfel de încercări. De aceea vă spun cu toată seriozitatea: acest tip de kompromat generat şi condus de la Moscova este o operaţiune de dezinformare care face parte din arsenalul de război hibrid pe care Federaţia Rusă îl declanşează împotriva democraţiilor occidentale.”

Mihail Hodorkowski, unul dintre cei mai acerbi critici ai regimului Putin, refugiat acum în Marea Britanie a scris pe platforma X că: „Mircea Geoană, nr. doi al NATO, candidează la preşedinţia României şi îl critică pe Putin. Cu toate acestea, partenerul de afaceri rus al consilierului său are legături directe cu Kremlinul".

Jurnaliștii care s-au ocupat de investigație spun că:

Atilla Biro - jurnalist de investigație OCCRP: „Nu am primit finanțări de la Hodorkovski, finanțările noastre sunt transparente, sunt pe site, le publicăm în fiecare an. Principalul nostru finanțator în momentul de față este Comisia Europeană. Domnul Geoană a ventilat un fake-news cap coadă legat de faptul că aș fi fost implicat într-o tentativă de asasinat a fostului procuror general al Bulgariei, nimic mai fals. Acel fakenews a fost publicat și promovat de niște tabloide din Bulgaria pentru că ei și colegii mei investigăm crima organizată și fraudele transfrontaliere dintre România și Bulgaria.”

Organized Crime and Corruption Reporting Project este o rețea internațională de jurnaliști al cărei co-fondator este românul Paul Radu. Pe lângă premiile primite pentru materialele jurnalistice publicate, cei din OCCRP au fost nominalizați anul trecut și la premiul Nobel pentru pace.

