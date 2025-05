Lasconi: Am avut o discuţie cu liderii partidelor de la guvernare să pun un anumit om la SRI. Am refuzat

"Sunt multe presiuni care s-au făcut. Una care este foarte importantă şi am fost nevoită să iau decizii de preşedinte când nu eram preşedinte şi faptul că eu astăzi nu sunt preşedinte mi se datorează faptului că am coloană vertebrală şi am caracter. Am avut o discuţie cu liderii partidelor de la guvernare, nu o să dau nume, vă rog să nu insistaţi, cu liderii partidelor de la guvernare ca să pun un anumit om şef la SRI şi am refuzat. Eu nu tranzacţionez. Mie nu îmi trimite nimeni un plic", a afirmat Lasconi.

Ea a spus că această discuţie a avut loc după primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut.

"Trebuia să fac această promisiune, că doresc ei neapărat", a mai susţinut Lasconi, menţionând că aceştia doreau să facă majoritate pentru numirea persoanei respective la SRI.

Întrebată dacă i s-a spus că nu s-ar mai anula alegerile în cazul în care ar fi acceptat acest lucru, ea a răspuns: "Nu mi s-a spus asta, dar feelingul meu este că acolo am mers".

Lasconi a mai susţinut că are martori şi că la discuţie au fost prezenţi trei oameni, ea şi încă doi.

"Sunt lucruri grave care se întâmplă în ţara asta, fraţilor! Se întâmplă lucruri. Nu vă dau nume", a adăugat Elena Lasconi.

Lasconi: Voi fi primul preşedinte femeie al României - un semnal al schimbării mentalităţii

"Vreau să vă comunic din suflet: eu îi iubesc pe români. Am fost printre ei, sunt printre ei, de 31 de ani fac asta. Nu e o chestiune de antrenament într-o campanie electorală, într-o dezbatere. Voi fi un preşedinte prietenos cu vecinii şi cu aliaţii, voi fi un preşedinte accesibil pentru toţi românii, voi fi un preşedinte care, prin felul lui de a fi şi prin ceea ce face, tinerii vor decide să rămână în România, sper, îmi doresc, pentru că ei sunt viitorul şi nu putem să privim la viitor dacă nu ne uităm la copiii noştri şi dacă nu ne uităm la tinerii noştri", a spus Elena Lasconi, în mesajul final către alegători, transmis în cadrul dezbaterii electorale organizate de Antena 3 CNN, la Palatul Parlamentului.

Ea a arătat că, în statele unde au devenit femeile preşedinte, ţările respective au fost mai prospere, cu mai multă aplecare spre justiţie, spre partea socială, educaţie şi sănătate.

"Voi fi primul preşedinte femeie al României şi cred că, după ce se va întâmpla asta, fiecare femeie din ţara asta va fi altfel privită şi respectată, pentru că putem să dăm un semnal de schimbare a mentalităţii în România. Acolo unde au devenit femeile preşedinte, ţara a fost mai prosperă, a fost mai multă aplecare spre justiţie, spre partea socială şi spre educaţie, spre sănătate. Asta îmi doresc să fac şi o fac din tot sufletul şi pentru mine este o mare onoare să slujesc. Acum sunt primar, dar sunt sigură că o să devin primul preşedinte femeie al României. Aşa să ne ajute Dumnezeu", a adăugat Elena Lasconi.

