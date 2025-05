Ce măsuri a luat TikTok pentru protejarea comunității și a platformei înaintea alegerilor prezidențiale din România

Rețeaua de socializare chinezească a eliminat două rețele și alte conturi de „influență ascunsă” cu țintă spre audiența din România, se arată într-un comunicat TikTok.

„Conturi care vizau discursul politic din România: Această rețea a inclus 27 de conturi cu 9.474 de urmăritori. Evaluăm că această rețea a operat din România și a vizat un public român. Persoanele din spatele acestei rețele au creat conturi neautentice pentru a amplifica anumite narațiuni, încercând să manipuleze discursul electoral din România. Rețeaua a fost descoperită ca folosind conturi cu nume și avatare generice, prezentate drept conturi de știri” au precizat reprezentanții TikTok.

„Această rețea a inclus 60 de conturi cu 23.822 de urmăritori. Evaluăm că această rețea a operat din România și a vizat un public român. Persoanele din spatele acestei rețele au creat conturi neautentice pentru a amplifica anumite narațiuni, încercând să manipuleze discursul electoral din România. Rețeaua a fost descoperită ca folosind identități fictive pentru a posta comentarii și conținut aliniat cu obiectivul său strategic” se arată în comunicat.

Reprezentanți TikTok: „De asemenea, continuăm să monitorizăm și să acționăm împotriva comportamentului neautentic, eliminând conținutul care încalcă Regulile Comunității noastre. Ca parte a acestor eforturi:

-în perioada 7 - 27 aprilie, am eliminat peste 2.700 de materiale pentru incălcarea politicilor noastre privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat de AI. Am eliminat peste 94% din acest conținut înainte să fie raportat.

-în perioada 22 - 28 aprilie, am prevenit proactiv peste 2.300.000 de aprecieri false și peste 705.000 de cereri de urmărire false și am blocat crearea a peste 4.700 de conturi spam în România. De asemenea, am eliminat peste 2.900 de conturi false, peste 323.000 de aprecieri false și 48.000 de urmăritori falși.

-Pe 1 mai, am interzis peste 1.100 de conturi pentru încălcarea politicilor noastre privind Rețelele Controlate Automatizat, ceea ce a dus la eliminarea a mai mult de 7.000 de comentarii lăsate la videoclipurile candidaților la prezidențiale.”

Centrul electoral TikTok

TikTok a lansat un Centru Electoral dedicat alegerilor din România, la recomandarea Comisiei Europene. Rețeaua socială a fost implicată în peste 200 de alegeri în ultimii cinci ani.

În contextul apropiatei runde electorale, compania își intensifică eforturile pentru a menține un spațiu digital sigur și bine informat, anunță TikTok într-un comunicat.

„În perioadele electorale, TikTok lucrează continuu pentru a proteja platforma și pentru a menține un spațiu civilizat, în care utilizatorii se pot exprima liber și pot construi comunități," transmite rețeaua socială chinezească.

