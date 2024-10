Avalanșă de sondaje pentru alegerile prezidențiale. Toate au rezultate diferite. Experții îi îndeamnă pe oameni să fie atenți

Rezultatele sunt diferite. Dealtfel, în ultimele 5 sondaje, locurile din plutonul secund s-au schimbat.

Din această cauză, experții îi îndeamnă pe oameni să fie atenți la aceste cercetări pentru că în trecut au existat suspiciuni de manipulare a datelor.

Un sondaj realizat de INSCOP Research, la comanda Libertatea, dat publicității joi, îl arată favorit cu aproape 26 % pe Marcel Ciolacu. Este urmat de George Simion, cu 20 la sută, Mircea Geoană, Elena Lasconi și Nicolae Ciucă. Sondajul a fost realizat pe 1106 de participanţi în perioada 11-18 octombrie, prin interviuri telefonice.

Al doilea sondaj apărut astăzi îi indică tot pe Ciolacu pe primul loc și pe Simion pe al doilea, însă pozițiile umătoare sunt schimbate. Realizat de Verifield, între 19-23 octombrie, cu aceleași metode și pe un eșantion de 1254 de oameni, sondajul o plasează pe Elena Lasconi. Urmează Mircea Geoană şi Nicolae Ciucă.

În ultimele două săptămâni au fost realizate 5 sondaje diferite. În afară de liderul PSD, situat în mod constant pe primul loc, următoarele poziții s-au schimbat.

O cercetare realizată de Insomar-Avangarde, auto-finanțată, îl plasa pe Nicolae Ciucă pe locul al doilea, iar pe George Simion în urma lui. Topul era urmat de Lasconi și Geoană.

Iar într-un sondaj, realizat de Sociopol, Simion era pe locul al doilea, Ciucă ocupa poziţia a treia iar Elena Lasconi și Mircea Geoană se situau pe patru, respectiv cinci.

În fine, într-un sondaj CURS, Simion era de asemenea pe locul doi, iar Geoana și Ciuca la egalitate pe trei, urmaţi de Lasconi.

De ce sunt rezultate diferite în sondaje

Politologii spun că există mai multe explicații pentru aceste rezultate diferite. Ar fi vorba de metodologia folosită de institutele de sondare sau de erori de reprezentare a populației.



Cristian Pârvulescu, Analist Politic: ”Majoritatea încearcă să inducă în eroare opinia publică. Sondajele de opinie, odată cu trecerea timpului, au devenit tot mai puțin sigure. Pe de altă parte, o problemă e legată de metodologie și de modul în care se face cercetarea. Pentru cei care utilizează sondajele important e să cunoască trecutul institului: dacă e un institut care în trecut a avut erori mici, e un institut relativ cunoscut, independent”.



Ovidiu Voicu, Politolog: ”În trecut știu sigur de situații în care datele erau pur și simplu inventate. Adică au fost schimbate din birou. Nu a ieșit cum a vrut partidul care a plătit sondajul și au fost transmise către public inversat, Cel mai bine e să ne uităm la toate și să încercăm să facem un fel de medie”.



Ce cred candidații din top 5 ori colegii lor de partid despre aceste sondaje?

Nicolae Ciucă, Candidatul PNL la prezidențiale: „Eu înțeleg toate aceste jocuri în precampanie. Se încearcă permanent fie să se mute atenția de la problemele reale și serioase, fie se manipulează percepția oamenilor, ceea ce e păcat că se întâmplă prin sondaje.”

Elena Lasconi, Canidata USR la prezidențiale: "Simion vs Ciolacu e un scenariu posibil. Dar de asemenea, tot sondajele arată că eu sunt singurul candidat antisistem cu șanse reale de a intra în turul doi și de a câștiga prezidențialele."



Lucian Romașcanu, Purtătorul de cuvânt al PSD: „Mă uit cu reticență la sondaje. Nu am făcut sondaje pe candidați și pe scoruri. Ne uităm cu atenție la ele. Vedem că Marcel Ciolacu e pe primul loc, vedem că e o luptă strânsă pentru locul doi”.



George Simion, Candidatul AUR la prezidențiale: ”În toate sondajele apărute în ultimele două săptămâni, am fost dat ca sigur pentru turul doi. Sigur că acei candidați care au 7-8 la sută își comandă sondaje plătite pe bani mulți”.



Mircea Geoană, Candidat independent la prezidențiale: ”Mi se pare o mare indecență și o lipsă de profesionalism din partea caselor de sondaje care se pretează la măsluirea sondajelor. Cred că după alegeri trebuie să găsim o formă de a le acredita și de a fi siguri că cei care fac astfel de practici nu își găsesc locul pe piață. Dar sunt și sondaje credibile, care sunt consistente cu rezultatele alegerilor„.



