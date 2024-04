DOCUMENT. Lista completă PSD-PNL la alegerile europarlamentare din 2024. Marcel Ciolacu: ”Din acest moment este oficial”

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că este o listă care cuprinde o parte dintre europarlamentarii care au experienţă şi care şi-au desfăşurat activitatea în Parlamentul Uniunii Europene, dar şi oameni noi.

Lista completă PSD PNL la alegerile europarlamentare 2024 [pdf]

”Practic, este o echipă pe care am asumat-o împreună astfel încât să ne ducem la capăt angajamentul pentru a continua cu aceeaşi responsabilitate să asigurăm stabilitatea guvernării şi dezvoltarea României, această echipă are misiunea de a merge la Bruxelles nu pentru PNL, nu pentru PSD, are misiunea să meargă la Bruxelles pentru România, pentru cetăţenii României”, a explicat Ciucă, potrivit News.ro.

El a subliniat faptul că este importantă atragerea în continuare de fonduri europene pentru dezvoltarea României.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că ”am depăşit momentul în care România trebuie să trăiască, mai ales în timpul campaniilor electorale, în circ, scandal”.

”Din acest moment este oficial, până acum am trecut de la ştiri pe surse, la breaking news. În acest moment este oficial, cele două partide au constituit o alianţă electorală. Am făcut o alianţă electorală la fel cum am construit şi o coaliţie de guvernare. Nu am făcut-o nici pentru PSD, nu am făcut-o nici pentru PNL. Am reuşit împreună să depăşim toate discuţiile interne şi să arătăm şi în interiorul partidelor, dar mai ales să arătăm românilor că avem maturitatea politică de la lua o decizie nu pentru noi, să luăm o decizie pentru stabilitate, o decizie pentru dezvoltare într-un moment în care România nu îşi permite să piardă vreo investiţie, vreun ban european şi vreo coerenţă când vorbim de aderarea integrală la Spaţiul Schengen şi terestru, când vorbim de eliminarea vizelor pentru Statele Unite şi când vorbim de aderarea la OECD. Acestea sunt proiectele mari pentru care de fapt am creat această alianţă electorală şi după ce românii vor decide prin vot, pentru totdeauna românii au dreptate, vom vedea, după data de 10 iunie, deciziile ulterioare politice. Din punctul meu de vedere, atât eu, cât şi domnul preşedinte Nicolae Ciucă am făcut ceea ce este corect pentru România şi pentru români şi am dat dovadă de maturitate politică şi cred că am depăşit momentul în care România trebuie să trăiască, mai ales în timpul campaniilor electorale, în circ, scandal, şi întotdeauna să folosim şi să împungem românii de a vota contra”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El a susţinut că se intră ”în cu totul şi cu totul altă logică electorală”.

CITIȚI ȘI: DOCUMENT. Cum votez la alegerile europarlamentare din 2024. Ghid oficial cu cele mai importante informații

Eurodeputatul Mihai Tudose, care deschide lista de candidaţi a alianţei PSD-PNL, a afirmat că este ”încrezător în bunul simţ al românilor” şi în faptul că acesta ”vor înţelege ce înseamnă votul util”.

La rândul său, europarlamentarul Rareş Bogdan a făcut trimitere, în discursul său, la pericolele pe care le reprezintă extremismul.

”Pentru Europa sunt vremuri extrem de dificile. La fel ca în anii 30, extremismul îşi arată colţii, iar noi, marile familii europene (...) adică EPP şi S&D, trebuie să fie cele care să dea viitoarea majoritate a Parlamentului European pentru stabilitate şi pentru dezvoltare. (...) Acum stabilitatea şi dezvoltarea sunt cuvintele care speră să le dea încredere românilor şi aceştia să ne acorde într-un număr cât mai mare votul”, a afirmat Rareş Bogdan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: