Pentru anul universitar 2026-2027, Kaufland România deschide înscrierile pentru programele de studiu dual dezvoltate alături de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

După finalizarea liceului, alegerea facultății vine cu o întrebare pentru care puțini au un răspuns înainte de admitere: ce voi face efectiv după ce termin studiile? Pentru cei care intră într-un program de studiu dual, răspunsul începe să se contureze chiar din primul an. În loc să acumuleze experiență profesională după finalizarea studiilor, studenții o construiesc în paralel cu pregătirea academică, în magazinele și centrele logistice ale companiei.

Kaufland este unul dintre cei mai activi parteneri privați ai învățământului universitar dual din România. După un prim an reușit cu programul de Logistică Operațională, compania extinde colaborarea și deschide, pentru anul universitar 2026-2027, încă două specializări, cu un total de 41 de locuri disponibile în cele trei programe:

• Management în Retail – singurul program de licență de acest fel din România, cu 30 de locuri, 3 ani.

• Logistică Operațională - 7 locuri, 3 ani, dedicat Centrului Logistic Kaufland din Turda.

• Robotică și Automatizări - 4 locuri, 4 ani, dedicat Centrului Logistic.

Jumătate din timp este dedicat cursurilor la universitate, iar cealaltă jumătate practicii în locațiile companiei. Studenții primesc bursă lunară pe întreaga durată a studiilor, 12 luni pe an: 1.500 de lei pentru Logistică Operațională și Management în Retail, 2.000 de lei pentru Robotică și Automatizări. Cei care fac practica la Centrul Logistic din Turda beneficiază de transport și masă în zilele de prezență, iar studenții care aleg specializarea Management in Retail au posibilitatea să facă practică în magazinele din orașul de domiciliu, acolo unde acest lucru este posibil.

Anii de studiu sunt recunoscuți ca experiență profesională. La final, absolvenții pot ocupa roluri precum Manager Adjunct sau Manager de Magazin, respectiv Specialist sau Manager în Logistică, în arii precum Operațional, Transport sau Tehnic.

„Interesul tot mai mare al tinerilor față de programele de studiu dual ne-a determinat să extindem oferta educațională, în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, și către alte specializări. Această dezvoltare vine în urma feedbackului pozitiv din partea studenților și a colegilor noștri și ne dă încredere că poate fi un model de succes, cu utilitate pentru tineri, dar și pentru noi, ca angajator implicat în dezvoltarea viitorilor profesioniști." declară Estera Anghelescu, Director Recrutare & Employer Branding, Kaufland România.

Mai multe detalii despre înscriere se găsesc pe www.cariere.kaufland.ro. Prima sesiune de admitere la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se desfășoară în perioada 6-16 iulie 2026.