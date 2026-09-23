Actorul Ionuț Antonie va fi înmormântat în locul de veci al familiei, după ce i s-a găsit o rudă. „Ați făcut o faptă bună”

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
818358660 1116442044123563 4250638347842308667 n

Actorul Ionuț Antonie va avea parte de o înmormântare demnă, în locul de veci al familiei, după ce i-a fost găsită o rudă, în urma unei mobilizări online impresionante. 

autor
Cristian Anton

Ionuț Antonie, actorul de la Teatrul Ion Creangă decedat săptămână trecută și pe care nu avea cine să-l înmormânteze, va avea parte, până la urmă, de un sfârșit de drum demn, în locul de veci al familiei.

O verișoară din Olănești a actorului a aflat de moartea acestuia și de situația dramatică în care se afla, în urma mobilizării impresionate a oamenilor cu suflet bun. Îi va lua trupul neînsuflețit și se va ocupa de înmormântarea artistului. 

Vă mulțumesc tuturor pentru mobilizarea extraordinară, pentru distribuiri, mesaje și pentru toate informațiile trimise.

Am reușit să găsim o rudă a lui Ionuț.

În acest moment facem toate demersurile necesare și încercăm să rezolvăm situația cât mai repede, astfel încât Ionuț să poată fi depus la capelă, iar colegii, prietenii și toți cei care l-au cunoscut să își poată lua rămas-bun de la el”, a transmis miercuri actrița Ioana Ginghină, cea care a inițiat marți seară dramatica mobilizare online.

Vom reveni imediat ce avem stabilite capela, ziua și ora funeraliilor.

Ieri v-am rugat să ne ajutați să-i găsim familia. Ați distribuit și ați făcut ca mesajul să ajungă unde trebuia.

Vă mulțumesc din suflet”, se încheie mesajul Ioanei.

Anunțul a fost reluat și de soțul actriței, Cristi Pitulice, care dezvăluie și un detaliu ce umbrește parcă și mai mult sfârșitul atât de viață al actorului Ionuț Antonie – cineva i-a spart casa, după ce a aflat de moartea sa.  

A fost găsită o rudă dintre ale lui Ionuț Antonie, în urma postărilor din mediul on-line.

Ruda găsită a spus că va fi înmormântat în locul de veci al familiei, nu la cimitirul Străulești...

I-a fost spartă și casa cu ocazia asta...”, se arată într-o postare a lui Cristi Pitulice, consultant în turism.

„Ați făcut o faptă bună”

Soțul actriței Ioana Ginghină ține să remarce însă și indiferența teatrului bucureștean Ion Creangă față de soarta celui care i-a jucat atâta timp pe scenă. Dincolo de asta, însă, rămâne un singur lucru care contează. Toți cei implicați, „ați făcut o faptă bună”.

Încă o dată, mi se pare absolut incredibil de josnică atitudinea ”conducerii” Teatrului Ion Creangă.

Nu l-am cunoscut în viața mea pe om, dar vă mulțumesc tuturor celor care ați distribuit postarea în încercarea de a găsi un aparținător.

Ați făcut o faptă bună”, și-a încheiat și Cristi Pitulice mesajul..

Cel mai tânăr monarh din lume, Regele Oyo Nyimba al Ugandei, a fost înmormântat, după ce a murit de cancer la doar 34 de ani

Sursa: StirilePROTV

Etichete: actor, inmormantare, campanie, teatru, ion creanga, bucuresti,

Articol recomandat de sport.ro
O româncă a devenit Miss Italia! E campioană la înot
O româncă a devenit Miss Italia! E campioană la înot
Citește și...
818358660 1116442044123563 4250638347842308667 n
Cultura
Actorul Ionuț Antonie a murit, dar nu are cine să-l înmormânteze. Apel dramatic: „Să nu permitem să rămână un om fără nimeni”

Actorul Ionuț Antonie a murit, dar autoritățile nu au identificat pe nimeni din familia sa, așa că fostul om de scenă ar urma să fie înmormântat prin procedura celor fără aparținători. Colegii fac acum un apel dramatic pentru a i se găsi familia.

Gettyimages 2257387768
Stiri externe
Fiul modelului american Cindy Crawford, Presley Gerber, a murit la vârsta de 27 de ani

Presley Gerber, fiul celebrului model american Cindy Crawford şi al omului de afaceri Rande Gerber, a decedat duminică, la vârsta de 27 de ani, conform media locale citate de agenţia de presă EFE.

Imago0850505050h
Stiri externe
Regele Charles se bucura ca și cum ”a câștigat la loto” când a murit Diana, spune fratele ei. O carte șochează Marea Britanie

Regele Charles al Marii Britanii se purta „ca un câştigător la loterie" după moartea primei sale soţii, Diana, scrie fratele acesteia în cartea sa care urmează să fie lansată şi din care au fost publicate joi noi extrase, transmite Reuters.

Recomandări
Siegfried muresan
Stiri Politice
Program de guvernare. Siegfried Mureșan: Nu vor crește taxele, pensiile și salariile vor fi mărite când bugetul va permite

Premierul desemnat a prezentat miercuri o parte din măsurile din programul de guvernare. Siegfried Mureșan a anunțat că pensiile și salariile bugetarilor ar trebui mărite de îndată ce bugetul va permite majorări, după o perioadă grea pentru oameni. 

Fata valiza 5
Știri Actuale
Ce au descoperit criminaliștii în camera Valentinei și a iubitului ei. Un prieten l-ar fi ajutat pe bărbat să plece din țară

O anchetă complicată este în desfășurare în Vâlcea, după ce o femeie de 28 de ani a fost găsită moartă, înghesuită într-o valiză care plutea pe râul Olt. Tânăra era fiica unui lăutar cunoscut din Filiași. 

Shutterstock 2556663443
Stiri externe
Germanii s-au săturat de fraudele comise de români și bulgari în domeniul beneficiilor sociale

Germania va intensifica lupta împotriva fraudelor în domeniul asistenței sociale, vizând în special abuzurile atribuite anumitor imigranți din UE, relatează AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 23 Septembrie 2026

50:39

Alt Text!
iBani
iBani - 21 Septembrie 2026

18:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Septembrie 2026

01:56:09

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara dintre oameni și urși

44:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Încă o datorie extraterestră la FC Barcelona. Câți bani trebuie să înapoieze acum catalanii

Sport

Denis Alibec și-a aflat suspendarea, după ce a luat ”roșu” la vestiare cu Dinamo!