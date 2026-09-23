Actorul Ionuț Antonie va fi înmormântat în locul de veci al familiei, după ce i s-a găsit o rudă. „Ați făcut o faptă bună”

Actorul Ionuț Antonie va avea parte de o înmormântare demnă, în locul de veci al familiei, după ce i-a fost găsită o rudă, în urma unei mobilizări online impresionante.

Ionuț Antonie, actorul de la Teatrul Ion Creangă decedat săptămână trecută și pe care nu avea cine să-l înmormânteze, va avea parte, până la urmă, de un sfârșit de drum demn, în locul de veci al familiei. O verișoară din Olănești a actorului a aflat de moartea acestuia și de situația dramatică în care se afla, în urma mobilizării impresionate a oamenilor cu suflet bun. Îi va lua trupul neînsuflețit și se va ocupa de înmormântarea artistului.

„Vă mulțumesc tuturor pentru mobilizarea extraordinară, pentru distribuiri, mesaje și pentru toate informațiile trimise. Am reușit să găsim o rudă a lui Ionuț. În acest moment facem toate demersurile necesare și încercăm să rezolvăm situația cât mai repede, astfel încât Ionuț să poată fi depus la capelă, iar colegii, prietenii și toți cei care l-au cunoscut să își poată lua rămas-bun de la el”, a transmis miercuri actrița Ioana Ginghină, cea care a inițiat marți seară dramatica mobilizare online. „Vom reveni imediat ce avem stabilite capela, ziua și ora funeraliilor. Ieri v-am rugat să ne ajutați să-i găsim familia. Ați distribuit și ați făcut ca mesajul să ajungă unde trebuia. Vă mulțumesc din suflet”, se încheie mesajul Ioanei. Anunțul a fost reluat și de soțul actriței, Cristi Pitulice, care dezvăluie și un detaliu ce umbrește parcă și mai mult sfârșitul atât de viață al actorului Ionuț Antonie – cineva i-a spart casa, după ce a aflat de moartea sa.

„A fost găsită o rudă dintre ale lui Ionuț Antonie, în urma postărilor din mediul on-line. Ruda găsită a spus că va fi înmormântat în locul de veci al familiei, nu la cimitirul Străulești... I-a fost spartă și casa cu ocazia asta...”, se arată într-o postare a lui Cristi Pitulice, consultant în turism. „Ați făcut o faptă bună” Soțul actriței Ioana Ginghină ține să remarce însă și indiferența teatrului bucureștean Ion Creangă față de soarta celui care i-a jucat atâta timp pe scenă. Dincolo de asta, însă, rămâne un singur lucru care contează. Toți cei implicați, „ați făcut o faptă bună”. „Încă o dată, mi se pare absolut incredibil de josnică atitudinea ”conducerii” Teatrului Ion Creangă. Nu l-am cunoscut în viața mea pe om, dar vă mulțumesc tuturor celor care ați distribuit postarea în încercarea de a găsi un aparținător. Ați făcut o faptă bună”, și-a încheiat și Cristi Pitulice mesajul..

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Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , ,