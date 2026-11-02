Peste 50 de speakeri internaționali și 2.000 de participanți au explorat oportunitățile, provocările și soluțiile concrete pe care AI le aduce companiilor.

Desfășurat la FACE Convention Centre din București și susținut de Raiffeisen Bank România, evenimentul a reunit specialiști în tehnologie, lideri de business și reprezentanți ai companiilor care dezvoltă sau utilizează deja soluții bazate pe inteligență artificială.

Discuțiile s-au concentrat pe trecerea de la experimentarea cu AI la implementarea acestei tehnologii în activitatea de zi cu zi a organizațiilor. Participanții au avut acces la prezentări, studii de caz, demonstrații și sesiuni practice dedicate adoptării inteligenței artificiale și măsurării rezultatelor obținute.

Cum poate inteligența artificială să genereze rezultate concrete pentru companii

Printre speakerii evenimentului s-a numărat Zdenek Romanek, președinte și CEO al Raiffeisen Bank România, care a abordat rolul inteligenței artificiale în transformarea mediului de business.

Un alt subiect important a fost utilizarea responsabilă a noilor tehnologii, inclusiv necesitatea unor mecanisme de control și evaluare a riscurilor.

Mircea Busuioceanu, vicepreședinte al Diviziei Risc din cadrul Raiffeisen Bank România, a adus în discuție utilizarea agenților AI și modul în care aceștia pot fi integrați în procesele de business.

Programul NEXXT AI Summit a inclus și demonstrații de soluții tehnologice, workshopuri și un hackathon în cadrul căruia echipe multidisciplinare au lucrat la dezvoltarea unor aplicații de inteligență artificială pentru provocări reale din mediul de afaceri.

Prin susținerea NEXXT AI Summit, Raiffeisen Bank România și-a propus să contribuie la dezvoltarea dialogului despre adoptarea responsabilă a inteligenței artificiale, cu accent pe educație aplicată, soluții practice și rezultate măsurabile.