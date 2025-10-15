(P) Turismul românesc scade, dar litoralul renaște: Costineștiul și Nibiru schimbă modelul economiei de vară

Într-un an cu cifre în scădere, litoralul românesc confirmă că viitorul turismului nu mai stă în vechile modele, ci în experiență, creativitate și investiții private.

Conform sondajului oficial realizat de Institutul Național de Statistică (INSSE), România a înregistrat în august 2025 una dintre cele mai vizibile scăderi ale ultimilor ani în sectorul turismului.

Datele arată că numărul sosirilor turistice a scăzut cu 4,6%, iar numărul înnoptărilor cu 4,8% față de august 2024.

Au fost raportate 2,07 milioane de sosiri și 5,09 milioane de înnoptări, ceea ce reflectă o ușoară răcire a interesului public față de destinațiile clasice.

Turiștii români, care reprezintă peste 85% din totalul fluxului, au generat o scădere semnificativă (–6,3% la sosiri), în timp ce turiștii străini au crescut cu 7,1%, compensând parțial diferența.

Cu toate acestea, în timp ce cifrele naționale indică o tendință de stagnare, litoralul românesc – în special zona Constanța–Costinești – a continuat să performeze peste media țării, alimentat de un fenomen cultural fără precedent: turismul generației Z.

Constanța rămâne lider național, cu peste 1,6 milioane de sosiri în opt luni

În perioada ianuarie–august 2025, județul Constanța a înregistrat 1,6 milioane de sosiri și aproape 5 milioane de înnoptări, păstrându-și poziția de lider absolut al turismului românesc.

Prin comparație, Bucureștiul a raportat 1,29 milioane de sosiri, iar Brașovul 924.000.

Această performanță este cu atât mai relevantă cu cât se înscrie într-un context general de scădere: per total, România a pierdut aproape 170.000 de turiști în primele opt luni ale anului.

Litoralul, în schimb, a reușit să mențină un grad ridicat de ocupare în plin sezon, susținut de două motoare de creștere: evenimentele culturale majore și investițiile private în infrastructură și divertisment.

Fenomenul Beach, Please! – când un festival devine strategie de turism

Cu peste 200.000 de participanți în ediția 2025, Beach, Please! nu mai este doar un eveniment muzical – este un studiu de caz despre cum o comunitate digitală se transformă într-o economie reală.

Impactul economic al festivalului a fost estimat la peste 60 de milioane de euro, incluzând cazare, transport, consum HoReCa și retail.

Într-o singură săptămână, fluxul de turiști generați de festival a echivalat cu peste 10% din totalul sosirilor lunii august.

Pentru Costinești, festivalul a devenit catalizatorul unei transformări mai profunde: o stațiune care se repoziționează din „capitala distracției tinerilor” într-un laborator al turismului creativ și sustenabil.

„Beach, Please! a arătat că generațiile noi nu mai vin la mare doar pentru soare și plajă, ci pentru comunitate, pentru experiență și pentru sentimentul de apartenență. Aceasta este noua monedă a turismului.” — Echipa Nibiru

Nibiru – investiția privată care rescrie harta litoralului

Cu o investiție inițială de 50 de milioane de euro, pe o suprafață totală de 160 de hectare între Costinești și Tuzla, Nibiru promite să devină primul oraș sezonier al economiei creative din Europa de Est.

Proiectul include un venue pentru 150.000 de spectatori, un club de noapte în aer liber pentru 30.000 de persoane, un mall open-air, parc de distracții, zonă de fashion și spații culturale.

Deschiderea este planificată pentru vara 2026, iar estimările indică un potențial de 3 milioane de vizitatori anual, cu un trafic zilnic de 50.000 de persoane în perioadele de vârf.

Prin comparație, în 2025, întreaga capacitate de cazare turistică din România a avut un grad mediu de utilizare de 43,5%, în scădere cu 3,1 puncte procentuale față de anul anterior.

Modelul Nibiru mizează tocmai pe inversarea acestei tendințe – prin evenimente, branduri și experiențe care atrag flux constant de turiști, nu doar în weekenduri sau în august.

„Ceea ce construim cu Nibiru nu e doar un loc, ci o infrastructură culturală care oferă României o nouă formă de relevanță. Dacă în anii ’80 Costineștiul era simbolul libertății, astăzi devine simbolul inovației.” — Echipa Nibiru

Concluzie: viitorul turismului românesc se scrie la malul mării

Într-un an în care aproape toate cifrele turistice sunt pe minus, litoralul rămâne pe plus.

Constanța își consolidează rolul de lider, iar Costineștiul se transformă în pol de experimentare și creativitate.

Ceea ce părea o simplă mișcare culturală – un festival născut din social media – s-a transformat într-un motor real de dezvoltare economică.

Iar cu Nibiru, România face un pas strategic către un nou model de turism: cel bazat pe cultură, comunitate și investiții private inteligente.

