„România are o comunitate de business care, chiar și în perioade dificile, continuă să investească. Antreprenorii români investesc, caută oportunități, uneori chiar și pe piețele internaționale. Prin această serie de conferințe căutăm să creăm un spațiu al conversațiilor relevante și al ideilor pe care ei să le transforme în proiecte”, spune Cristian Sporiș, vicepreședinte Divizia Corporate și Investment Banking, Raiffeisen Bank România.

După Oradea și Brașov conferința va ajunge la Cluj pe 9 decembrie.