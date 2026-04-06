Aproximativ 11.000 de companii din România, IMM-uri și companii mari, își gestionează astăzi operațiunile bancare complet online, prin George Business, platforma de corporate banking dezvoltată de BCR. Lunar, prin această platformă se fac tranzacții de 12 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 3% din PIB-ul României.

Sunt cifre care arată că digital banking-ul pentru companii a depășit de mult stadiul de plăți online. Pentru că astăzi, firmele cer să înțeleagă în timp real cum stă businessul lor, să poată aproba o plată fără un lanț de e-mailuri și să aibă acces la instrumente financiare complexe fără să ajungă la bancă.

Ce face platforma concret

George Business reunește într-un singur loc administrarea conturilor și cardurilor, plăți în lei și valută, fluxuri de aprobare pe mai multe niveluri, gestionarea depozitelor, acces la factoring și instrumente de trade finance, inclusiv scrisori de garanție bancară și acreditive de import, totul 100% online.

Pentru companiile care participă la licitații sau lucrează cu contracte mari, accesul rapid la o scrisoare de garanție poate face diferența dintre a prinde sau a rata o oportunitate. Până recent, obținerea unui astfel de instrument presupunea deplasări la bancă și mai multe zile de așteptare.

George Business include și modulul de Financial Health, prin care o companie poate vedea în timp real propriul rating bancar și indicatori precum cash flow, lichiditate și solvabilitate, practic aceeași analiză pe care o face banca fiind acum disponibilă direct antreprenorului.

Cifrele platformei

Peste 24.000 de utilizatori activi încarcă lunar mai mult de 15.000 de fișiere de plăți prin George Business, iar platforma generează 1,2 milioane de extrase bancare pe lună, cu o medie de 40.000 de extrase pe zi.

Ce spune BCR

Bogdan Cernescu, Director Corporate Banking la BCR, spune că „George Business este noul mod în care facem corporate banking în BCR. Nu este despre servicii și produse bancare disponibile pe un ecran, ci despre cum am regândit modul în care companiile din România au acces, în timp real, la date financiare, control operațional și o capacitate mai bună de reacție.

Prin George Business, obiectivul nostru este să dezvoltăm o platformă simplă și intuitivă, care să funcționeze la fel de bine pentru un antreprenor în creștere, dar și pentru o organizație mare, cu procese complexe și multiple niveluri de decizie. Practic, facem echipă pentru mediul de afaceri, offline și online, 24/7, indiferent de dimensiunea companiilor și de industria în care activează.”

