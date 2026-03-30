Timp de o lună, până pe 24 aprilie, vizitatorii pot participa la tururi ghidate organizate în restaurantele din toată țara.

Startul a fost dat la restaurantul McDonald's Romana, unde participanții au avut ocazia să observe îndeaproape procesul de preparare a produselor, dar și tehnologiile moderne utilizate pentru plasarea comenzilor, precum kiosk-urile digitale sau zona McCafé.

Pe parcursul turului, clienții pot vedea cum sunt pregătite produsele, de la selecția ingredientelor până la servire, dar și modul în care sunt respectate standardele stricte de calitate și siguranță alimentară. Inițiativa își propune să ofere o experiență transparentă și educativă, aducând publicul mai aproape de procesele din spatele produselor preferate.

Înscrierea la tururi se poate face direct în restaurant, prin solicitarea unui tur Store Managerului, sau prin intermediul aplicației mobile McDonald’s.