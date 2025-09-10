(P) În Cosmopolis, ”începe școala” înseamnă 5 minute distanță de acasă. Cartierul în care educația și viața merg mână în mână

În timp ce în București părinții se pregătesc pentru încă un an școlar cu treziri matinale, trafic sufocant și planificări logistice complicate, într-un cartier integrat din nord-estul Capitalei, lucrurile arată cu totul diferit.

În Cosmopolis, începutul anului școlar înseamnă liniște, proximitate și o comunitate construită în jurul ideii de educație aproape de casă, dar la standarde de calitate de nivel internațional.

Cartierul, aflat în plină expansiune, este singura dezvoltare urbană din România care integrează în mod real un ecosistem educațional complet, cu grădiniță, școală internațională, facilități recreative și locuințe gândite pentru familii.

Școală, grădiniță și creșă, situate la 5 minute de casă

Pentru cei peste 17.000 de locuitori din Cosmopolis, începutul anului școlar nu implică drumuri lungi, ore pierdute în trafic sau griji legate de siguranța copiilor. Campusul Mark Twain International School Cosmopolis, localizat în cartier, are prevăzute toate segmentele de cicluri educaționale, de la creșă, grădiniță și școală primară, până la gimnaziu și liceu.

“Un campus educațional de talie internațională, amplasat în imediata vecinătate a Cosmopolis, înseamnă mai mult decât o școală bine dotată – înseamnă o consolidare a comunității la un nivel înalt de viziune, precum și o investiție directă și de succes în prezentul și viitorul copiilor. Elevii de toate vârstele lucrează cu profesori dedicați, cu experiență și specializare profesională națională și internațională continuă. Programele performante IB și naționale de studiu se desfășoară în spațiul ultramodern interior sau exterior al campusului generos, dotat cu săli largi și luminoase, laboratoare de științe, bibliotecă și centru media, studiouri de artă și muzică, dar și cu facilități sportive extinse, inclusiv terenuri de sport, fitness și locuri de joacă de nouă generație. Pentru părinții din Cosmopolis, proximitatea este un avantaj major: copiii ajung în siguranță la școală, în câteva minute de mers pe jos, iar acest timp câștigat se transformă în creșterea semnificativă a calității vieții de familie. Credem că educația trebuie să fie integrată în viața comunității, iar prezența noastră aici demonstrează exact acest lucru”, declară Anca Macovei-Vlăsceanu, fondator Mark Twain International School & CEO, Romania Education Alliance.

”Una dintre cele mai frecvente întrebări de la viitorii rezidenți este: Cât de aproape este școala? Iar răspunsul nostru: Este chiar aici, la tine în cartier. Campusul Mark Twain International School Cosmopolis este deja operațional și continuă să atragă familii care pun preț pe educația de calitate și accesul facil,”subliniază Gabriel Voicu, vicepreședinte SVN România și Director de Vânzări al Cosmopolis.

Educație într-un stil de viață complet

Ce diferențiază Cosmopolis de alte ansambluri rezidențiale este conceptul de urbanism integrat. Locuințele, fie ele apartamente, vile sau duplexuri, sunt gândite ca parte dintr-un întreg, în care educația, recreerea și nevoile zilnice de sport, cumpărături și divertisment pot fi îndeplinite toate în interiorul comunității, fără a mai fi nevoie de drumuri lungi.

”Sunt încântată de inaugurarea noului campus Mark Twain International School în Cosmopolis, o extensie a unei școli care reprezintă un pilon al excelenței de peste 30 de ani. Cu facilități ultramoderne, de la săli de clasă moderne la spații comune vibrante, fiecare detaliu reflectă angajamentul nostru profund față de educația de calitate.

Ceea ce face cu adevărat diferența la Mark Twain International School este echipa sa excepțională de profesori. Blânzi, pasionați și foarte bine pregătiți, aceștia au format generații de elevi cu grijă și profesionalism. Sunt mândră că fac parte din această echipă remarcabilă de 12 ani și am văzut cu ochii mei impactul transformator pe care îl avem asupra elevilor noștri.

Noul campus din Cosmopolis se află la doar 20 de minute de casă, iar drumul pe autostradă mă ajută să evit traficul din București, și astfel pot să-mi dedic și mai multă energie muncii mele. Inaugurarea noului campus MTIS din Cosmopolis nu este doar o realizare arhitecturală, ci o declarație de principiu: educația de calitate merită cele mai bune condiții. Iar această școală continuă să demonstreze, zi de zi, că excelența nu este un ideal abstract, ci o realitate construită cu pasiune, profesionalism și viziune”, subliniază Daniela Ionescu, Director Educațional și Profesor de Limba engleză IB PYP al Mark Twain International School Cosmopolis.

Din perspectiva celor mici, ce este de remarcat este și faptul că după orele de curs pot merge rapid la una dintre cele peste 60 de piscine din cartier, la terenurile de sport, sau în parcurile special amenajate. „Îmi place că pot merge singur la școală și, după ore, pot merge cu prietenii direct în parc, la mall sau la piscină. Când stăteam în București nu puteam să fac asta pentru că totul era departe, iar părinții nu mă lasau să merg singur pe străzi din prin oraș. Aici, în cartierul nostru e totul aproape”,spune Ionuț Dobrin, elev în campusul educațional din Cosmopolis.

În weekend, familia poate face cumpărături în Cosmopolis Plaza, cel mai mare strip mall din nordul Capitalei, fără a părăsi cartierul.

„Totul a fost gândit încă de la început, astfel încăt, rezidenții din Cosmopolis să aibă lângă casă tot ce au nevoie, de la locuințe cu acces direct la piscină, parcuri, locuri de joacă, zeci de magazine, dar și restaurante și cafenele. Desigur, în tot acest plan integrat avem stabilit ca pilon strategic educația, pentru că o comunitate cu acces facil la educație este o comunitate fericită și prosperă”explică Gabriel Voicu, vicepreședinte SVN România și Director de Vânzări al Cosmopolis.

Start bun pentru viitor

Pregătirea pentru școală înseamnă mai mult decât cumpărături. Înseamnă un mediu sigur, conectat la nevoile copilului, săli de clasă spațioase, laborator de științe, studio de muzică, terenuri de sport moderne și locuri de joacă tematice – iar toate fac parte din oferta Cosmopolis și a campusului Mark Twain International School Cosmopolis.

Cel mai mare cartier privat construit în ultimii 30 de ani în România este un model care redefinește relația dintre educație și dezvoltarea imobiliară. În timp ce alte zone ale orașului abia încep să discute despre integrarea infrastructurii educaționale, Cosmopolis funcționează deja ca un ecosistem educațional complet, într-un cartier cu transport privat, spații verzi și o comunitate activă.

