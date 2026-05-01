(P) Ia cu tine noile căști HUAWEI FreeBuds Pro 5 în weekendul prelungit de 1 Mai, pentru apeluri clare și zgomote anulate

1 Mai într-o zi de vineri înseamnă minivacanță, adică timp special pentru tine, în care să faci exact ce îți place.

Chiar dacă mergi la mare cu prietenii ca să petreci trei zile și trei nopți sau alegi muntele pentru mai multă relaxare, în acest an nu pleca de acasă fără accesoriile care te vor face să ai zile fără cusur. Acestea sunt noile căști HUAWEI FreeBuds Pro 5, cu care vei avea parte de apeluri clare oricât de mult zgomot ar fi în jur, dar și de liniște, când vrei niște momente doar pentru tine. Căștile sunt pregătite pentru minivacanță și te așteaptă în HUAWEI Store.

Accesoriile tale smart care îți aduc liniște în zilele libere FreeBuds Pro 5 se remarcă prin faptul că sunt dotate cu prima arhitectură Dual-Engine de anulare a zgomotului bazată pe inteligență artificială. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când stai pe plajă și vrei să te relaxezi ascultând playlist-ul tău, nu muzica din boxele de la terasa din apropiere, sau când ești la munte și îți dorești să te bucuri de soare, în balansoar, fără să auzi conversațiile vecinilor care fac grătar în curte, căștile îți vin în ajutor. Asta pentru că includ două drivere care funcționează la unison ca motoare independente de anulare a zgomotului. Unul dintre ele, de frecvență joasă, este optimizat ca să elimine sunetele persistente, iar celălalt, de frecvență înaltă, neutralizează rapid zgomotele bruște și ascuțite. Coordonate inteligent, cele două drivere emit unde anti-zgomot precise în timp real. Practic, căștile se adaptează automat la mediul sonor în care te afli și anulează sunetele deranjante din exterior, oferindu-ți o experiență de ascultare imersivă și personalizată.

Cu FreeBuds Pro 5 nu mai e nevoie să pleci de la petrecere ca să vorbești la telefon HUAWEI FreeBuds Pro 5 mizează pe anularea inteligentă a zgomotelor și când vine vorba despre apelurile telefonice. Imaginează-ți că ești la o petrecere de 1 Mai și, brusc, în mijlocul mulțimii, îți dai seama că te-ai pierdut de gașca ta. Muzica se aude extrem de tare, în jur sunt zeci de oameni, iar să-ți găsești prietenii pare o misiune imposibilă. Ei bine, nu este. Dacă vei încerca să-l suni pe unul dintre ei, vei observa că FreeBuds Pro 5 oferă apeluri stabile și clare pentru ambii interlocutori, datorită unei capacități îmbunătățite de anulare activă a zgomotelor. Căștile sunt echipate cu un sistem de microfoane și algoritmi inteligenți care filtrează eficient sunetele de fundal și păstrează doar vocea umană clară. Poți vorbi fără griji la telefon și dacă te-au surprins niște rafale puternice de vânt la malul mării sau într-o drumeție montană. Cu un design unic de protecție împotriva vântului, la viteze de până la 10m/s, FreeBuds Pro 5 asigură claritate în timpul apelurilor, inclusiv atunci când vorbești în șoaptă.

Căștile care se adaptează mereu nevoilor tale Anularea inteligentă a zgomotelor îți oferă liniște și concentrare, dar asta nu înseamnă să te rupi complet de tot ce se întâmplă în exterior. Pentru siguranța ta și ca să nu ratezi niciun moment important, HUAWEI FreeBuds Pro 5 includ funcții precum Awareness Mode și Conversation Awareness. Ele permit integrarea sunetelor ambientale în mod natural în experiența ta de ascultare, ca să rămâi la curent cu anunțurile sau conversațiile din apropiere, fără a scoate căștile din urechi. În același timp, Adaptive Volume reglează automat volumul media în funcție de nivelul sunetelor din locul în care te afli. Cu alte cuvinte, vei auzi muzica din căști fără întreruperi, dar cu ajustări de intensitate, iar sistemul acustic inovator cu dublu driver îți va oferi o calitate audio excepțională, ca și cum ai fi la un concert live. Poți alege dintre patru efecte sonore distincte, conform preferințelor tale: HUAWEI SOUND Balanced, HUAWEI SOUND Voice, HUAWEI SOUND Classical și HUAWEI SOUND Bass. În plus, FreeBuds Pro 5 suportă redarea audio în flux între două dispozitive prin opțiunea Dual-Device Connection și schimbă inteligent sursele, ținând pasul cu activitățile tale. Iar dacă te-a prins răsăritul pe plajă alături de persoana iubită, integrează muzica voastră preferată în acest moment special cu ajutorul Audio Sharing, funcția care asigură partajarea wireless a conținutului cu o a doua pereche de căști HUAWEI compatibile.

Fixare sigură, confort și rezistență Căștile FreeBuds Pro 5 vin în patru variante de culoare – Sand, White, Grey și Blue. Designul lor se bazează pe principiul „Ergonomic Secure Fit”, ele fiind create astfel încât să se potrivească structurii anatomice a urechii, să se fixeze în siguranță și să fie foarte confortabile. Oriunde ai petrece minivacanța de 1 Mai, căștile devin accesorii ideale și pentru că sunt rezistente la praf și apă, conform standardelor IP57. Așa că nici nisipul de pe plajă, nici ploaia nu te pot împiedica să te bucuri de o experiență audio completă în zilele libere.

Intră în HUAWEI Store și alege noile FreeBuds Pro 5 care se potrivesc stilului tău HUAWEI FreeBuds Pro 5 sunt disponibile în magazinul online HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor oficiali începând din 16 aprilie 2026, la prețul de 999 lei. La cumpărarea căștilor direct din magazinul online HUAWEI, utilizatorii vor beneficia de o reducere de 15% și vor primi 10X HUAWEI Points.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:





















Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.