(P) Cristian Mungiu câștigă al doilea Palme d'Or la Festivalul de la Cannes 2026. Jidvei, vinul oficial al României

Pe Coasta de Azur, acolo unde cinematografia devine legendă, Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palme d'Or din cariera sa cu Fjord.

Cineaștii români au venit cu patru producții cu participare românească, inclusiv primul film românesc inclus vreodată în secțiunea Écrans Juniors. Alături, JIDVEI a fost vinul oficial al României, aducând Feteasca Regală - soiul care a cucerit deopotrivă curțile regale și marile jurii internaționale -, și un jurnal video în timp real semnat de Amalia Enache (ProTV) și Alexandra Tănăsescu (Cultura la dubă). Cele patru producții cu participare românească la Festivalul de Film de la Cannes, panelul de industrie „Why Romania? Why Now?" dedicat potențialului cinematografic al României la Marché du Film și evenimentul de networking la Pavilionul României, unde au participat peste 400 de invitați, au compus o prezență de forță a cinematografiei românești, documentată în timp real de jurnalistele Amalia Enache și Alexandra Tănăsescu pe pagina de Instagram Jidvei - cel mai recent capitol dintr-un drum pe care Jidvei îl parcurge alături de artiștii români și evenimentele culturale europene de anvergură.

Sebastian Stan (Fjord), Amalia Enache (ProTV) - Festival de Cannes 2026| Foto: Nicolae Anghel pentru JIDVEI Cinci premii, patru secțiuni distincte ale festivalului și o ovație de 10 minute Cristian Mungiu a încheiat ediția din 2026 a Festivalului de Film de la Cannes cu un palmares excepțional: cinci premii pentru Fjord, dintre care cel mai important este Palme d'Or, acordat de juriul prezidat de Park Chan-wook. Înainte de gala principală, filmul câștigase deja Premiul FIPRESCI, Premiul Juriului Ecumenic, Premiul François Chalais și Prix de la Citoyenneté. Este al doilea Palme d'Or din cariera regizorului, obținut la 19 ani distanță după cel câștigat în 2007 cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile" - o premieră absolută pentru cinematografia română și o performanță extrem de rară în istoria festivalului. Fjord a emoționat sala la prima proiecție cu o ovație de peste 10 minute, Sebastian Stan și Renate Reinsve reținându-și cu greu lacrimile pe scenă - un moment care anticipa marele trofeu al serii.

Festival de Cannes 2026 | Foto: Nicolae Anghel pentru JIDVEI Alături de Fjord, alte trei producții cu participare românească au fost prezente în secțiuni distincte ale festivalului: Jurnalul unei cameriste al lui Radu Jude în Quinzaine des Cinéastes - o satiră socioeconomică ascuțită despre o tânără româncă menajeră la o familie burgheză din Bordeaux, descris de IndieWire drept poate cea mai subtil centrată pe personaj dintre filmele sale -, Atlasul Universului al lui Paul Negoescu în Écrans Juniors - primul film românesc pentru tineret selectat vreodată în această secțiune, și Titanic Ocean în Un Certain Regard, produs de Radu Stancu și Ioana Lascăr. „Am obligații creative față de România, față de cinema"- Radu Jude „Am obligații creative față de România, față de cinema. Cred că cinematograful poate să exprime și să capteze fluxul problemelor care traversează această societate, care sunt din ce în ce mai mari. Eu cred foarte tare în cinema și cred că el are mai multe modalități de a se construi: din punctul meu de vedere, un film cu 15 milioane, un film cu 100.000 sau un mic film făcut de un amator pot fi considerate la fel de importante."

Amalia Enache, Radu Jude, Alexandra Tănăsescu (Cultura la Dubă) - Festivalul de Film de la Cannes 2026 | Foto: Nicolae Anghel pentru JIDVEI Cultura, cel mai puternic limbaj al nostru Jidvei a semnat o cronică vie a zilelor de festival pe pagina de Instagram Jidvei, în care Amalia Enache și Alexandra Tănăsescu au documentat din interior premiere, interviuri și momentele care s-au petrecut între rândurile programului oficial. Alexandra Tînjală, Consultant Strategie Comunicare, PR și Parteneriate culturale Jidvei Romania, despre convingerea care a stat la baza acestui demers: „La Cannes, în mijlocul unui festival la care participă filme din 141 de țări, când spui că vii din România, vezi în ochii oamenilor un respect câștigat film cu film, deceniu după deceniu. În universul cinematografiei, România înseamnă o voce pe care lumea a învățat să o asculte. Iar în seara în care Cristian Mungiu a ridicat Palme d'Or-ul pentru Fjord, al doilea din cariera sa, acel respect a devenit trofeu. Am pornit seria-jurnal „Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea" acum câțiva ani din convingerea că un brand românesc are datoria să fie prezent în momentele în care țara lui contează în lume: în cinematografie, în muzică, în literatură, în artă, pe toate scenele culturale unde se construiește imaginea României. La Cannes 2026, seria a documentat prezența românească din interior, stând de vorbă cu regizorii, actorii, producătorii, compozitorii și directorii de imagine, surprinzând momente din culise pe care marile platforme jurnalistice nu mai au întotdeauna apropierea să le surprindă, aducând astfel publicul mai aproape de creatorii și ideile care poartă România în lume." Jurnalul “Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea” este disponibil pe pagina de Instagram @jidveiromania.

Colecţia JIDVEI Owner’s Choice – Ana & Maria Feteasca Regală: un soi românesc de la curțile regale la Coasta de Azur La Cannes, Jidvei a adus soiul său emblematic, Fetească Regală, prin colecțiile SPIRIT, Grand Reserve și Owner’s Choice Ana & Maria, alături de colecția de spumante Mysterium. Jidvei este cel mai mare producător de Fetească Regală din lume - un soi a cărui legendă spune că și-a primit numele în onoarea Regelui Ferdinand și care continuă, astăzi, să confirme eleganța și valoarea vinurilor românești peste hotare. Jidvei SPIRIT Fetească Regală a obținut Medalia de Aur la London Wine Competition, fiind singurul vin alb românesc premiat cu aur la ediția din acest an. Fiecare sticlă spune aceeași poveste: Transilvania poate sta cu demnitate la aceeași masă cu marile vinuri ale lumii. Reprezentarea României la Festivalul de Film de la Cannes 2026 a fost realizată cu sprijinul Alianței Producătorilor de Film, Oficiului de Film și Investiții Culturale, Centrului Național al Cinematografiei, Guvernului României și Creative Romanian Film Makers. Despre Jidvei Cu peste 1.000 de medalii internaționale şi o poziție în Top 100 producători globali de vinuri şi distilate premium, Jidvei confirmă că România este şi va rămâne Ţara Vinului, atât acasă, cât şi pe scena europeană. Brandul reunește tradiția vitivinicolă de peste 75 de ani cu inovația tehnologică și expertiza transmisă din generație în generație, fiind prezent la marile evenimente culturale și diplomatice europene: de la Centrul Pompidou din Paris și Teatrul La Fenice din Veneția, până la Grand Palais, în cadrul Festivalului de Carte de la Paris, și pe Croazeta de la Festivalul de Film de la Cannes. Jidvei este cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România (D.O.C. Jidvei) şi deține cel mai extins domeniu viticol cu proprietar unic din Europa, 2.500 ha în inima Transilvaniei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: ,

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.