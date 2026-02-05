Curățarea corectă a acestor spații joacă un rol esențial în menținerea sănătății orale.

„Periajul, chiar și cel electric, nu ajunge eficient în spațiile interdentare. Folosirea aței dentare sau a dușului bucal reduce inflamația gingivală și previne complicațiile. Este esențial să folosim mișcările corecte: ața se introduce ușor, se formează un ‘C’ în jurul dintelui și se freacă de la gingie spre vârf, pe fiecare suprafață.”, explică explică Dr. Deniels Scrob, medic stomatolog la Dentcof, Clinica din Timișoara, una dintre primele clinici stomatologice private din România, înființată ca o afacere de familie în 1991.

Tehnica face diferența

Mulți pacienți cred că ața dentară poate răni gingiile sau că sângerarea indică o problemă de folosire. În realitate, sângerarea ușoară inițială semnalează inflamația gingivală; continuarea curățării corecte reduce iritația și previne complicațiile.

Dr. Scrob recomandă folosirea unui segment curat pentru fiecare spațiu și evitarea mișcărilor bruște, care pot provoca leziuni. Alternativ, dușul bucal poate fi chiar mai eficient în spații dificile, mai ales la pacienții cu implanturi sau aparat dentar.

Halitoza: cauze și prevenție

Respirația urât mirositoare afectează frecvent pacienții, uneori fără ca aceștia să realizeze. Aproximativ 80–90% dintre cazuri au origine orală: bacteriile de pe limbă, dinții cu carii sau pungile parodontale.

„Testul simplu: folosiți ața între dinții posteriori sau răzuiți ușor limba cu un scraper: mirosul neplăcut indică prezența bacteriilor. Igiena zilnică în mod corect și controalele periodice rămân esențiale pentru prevenție și tratament.”, subliniază Dr. Scrob. Produsele cosmetice, precum guma de mestecat sau apa de gură, pot masca temporar mirosul, dar nu tratează cauza.

Periajul și ața dentară reduc placa, dar detartrajul profesional, curățarea limbii și tratamentele parodontale corectează problemele deja existente. Amânarea acestor proceduri poate duce la acumularea de tartru, inflamație cronică, pierdere osoasă și, în final, mobilitate dentară.

Pacienții îl pot găsi pe Dr. Deniels Scrob, medic stomatolog cu competente în protetică și implantologie, cu experiență extinsă în tratamente parodontale, soluții protetice full-arch și reabilitări orale complete, la Dentcof, Timișoara. Expertiza sa combină precizia chirurgicală cu abordarea restaurativă, oferind soluții durabile pentru funcție, estetică și sănătate gingivală.