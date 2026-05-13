(P) Cafeaua nu mai e doar pentru dimineți. Cum au schimbat românii ritualul micului dejun în ultimii ani

Cafeaua a devenit mai mult decât un ritual de dimineață. Pentru mulți români, ea spune astăzi ceva despre stilul de viață, preferințe și chiar personalitate. Dacă în urmă cu 20-30 de ani cafeaua era asociată aproape exclusiv cu energia de la începutul zilei, acum consumul este tot mai mult legat de experiență și plăcere. Potrivit tendințelor recente din industrie, 45% dintre consumatori spun că aleg cafeaua pentru gust și experiență, nu doar pentru efectul energizant. În același timp, cultura cafelei s-a mutat puternic și acasă. Tot mai mulți români își prepară băuturile preferate în propriile bucătării, de la espresso clasic până la rețete cu gheață, lapte sau arome inspirate din cafenelele premium.

Schimbarea vine în special din zona Generației Z. Unul din trei tineri preferă deja cafeaua rece, iar pentru mulți dintre ei cafeaua a devenit și un ritual social sau o formă de exprimare personală. „Cafeaua nu mai este doar un reflex al dimineții. Consumatorii caută experiențe personalizate și transformă cafeaua într-un moment care îi reprezintă”, spune Mădălina Săvulescu, Communication Manager Nespresso România.

Pe fondul acestor schimbări, Nespresso lansează sistemul VERTUO, o tehnologie care permite prepararea mai multor dimensiuni de cafea și pune accent pe diversitate și personalizare. Compania are în prezent peste 80 de sortimente pentru sistemele Original și Vertuo, inclusiv variante create pentru rețete cu gheață, precum Yuzu Vanilla sau French Lavender. În paralel, brandul a lansat și noua campanie globală cu Dua Lipa în rol de ambasador, într-un concept care mizează pe creativitate și noile obiceiuri de consum. Nespresso dezvoltă și gama Coffee+, o selecție de cafele funcționale cu vitamine, extra cofeină sau ingrediente precum ginsengul, într-un moment în care consumatorii sunt tot mai atenți la echilibru și stare de bine.

La nivel global, compania colaborează cu peste 168.550 de fermieri din 18 țări prin programul Nespresso Sustainable Quality Plan, realizat împreună cu Rainforest Alliance. În 2022, Nespresso a obținut certificarea B Corp™, alăturându-se unei mișcări internaționale din care fac parte peste 9.700 de companii care respectă standardele de responsabilitate socială, de mediu și de transparență, iar în prezent operează în 96 de piețe, cu peste 14.000 de angajați și o rețea globală de 818 boutique-uri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.