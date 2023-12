(P) Alteța Sa Regală Principesa Maria a României a celebrat Crăciunul alături de 36 de copii de la Centrul de Zi CONCORDIA

20 decembrie 2023, am celebrat Crăciunul alături de Alteța Sa Regală Principesa Maria a României și cei 110 invitați, reprezentanți ai autorităților locale, parteneri, dar și părinții copiilor înscriși la Centrul de Zi pentru Copil și Familie CONCORDIA.

Evenimentul a adus pe scenă pe cei 36 de copii înscriși în programul nostru de intervenție în comunitate, într-un spectacol pregătit alături de echipa Centrului de Zi. Au fost momente emoționante: colinde, Dansul Căiuților și scena Nașterii Domnului. La final, toți copiii au primit cadourile pregătite din timp de Moș Crăciun și ajutoarele sale.

Centrul de Zi pentru Copil și Familie CONCORDIA-ODOBEȘTI este unul dintre cele trei Centre de Zi CONCORDIA create pentru ca 120 de copii din familii sărace să fie sprijiniți să își continue educația, să nu abandoneze școala și să rămână în familia biologică și face parte din Rețeaua Națională a Centrelor de Zi care în prezent a ajuns la 146 de membri activi în comunitățile din care fac parte, atât la nivel urban, cât și rural. Centrele noastre se află în Ploiești și comuna Odobești (Dâmbovița).

”Acest proiect comun cu Organizația Umanitară CONCORDIA reprezintă una dintre cele mai mari realizări de-a lungul mandatelor mele, pentru că am reușit să schimbăm viața acestor copii marginalizați. Mă bucur că am reușit să implementăm acest proiect și fac apel la toți colegii mei primari din Dâmbovița, chiar și din țară, ca în fiecare localitate să existe un astfel de centru. Sunt copii aflați în situații dificile în familie, iar noi am reușit să facem ca acești copii să aibă o viață normală.”, a spus domnul Niculae Alecu, Primarul comunei Odobești.

”Suntem astăzi aici pentru a celebra Crăciunul la Centrul de Zi CONCORDIA-ODOBEȘTI, un Centru de Zi al Primăriei Odobești în parteneriat cu CONCORDIA care ajută 36 de copii care vin din familii în nevoie din Odobești. Astăzi, o avem alături de noi pe Alteța Sa Regală Principesa Maria a României, sunt prezente autoritățile locale, domnul primar Niculae Alecu, un partener de nădejde al organizației, dar și directori de școli, profesori, reprezentanți ai bisericii din comunitate, parteneri și părinții copiilor. Ne-am bucurat că am putut să organizăm acest eveniment și să fim împreună, deoarece este un moment când este important să fim mai buni atât între noi, cât și cu cei în nevoie.

Îmi doresc să existe cât mai multe centre de zi în țară care să ajute copiii, astfel încât să spunem că am reușit să eradicăm sărăcia în rândul copiilor. Dacă ne dorim într-adevăr să combatem sărăcia extremă în rândul copiilor, aceste centre reprezintă soluția. Și atunci, dorința mea este ca autoritățile publice să înțeleagă importanța acestei intervenții și să aloce bani pentru ca primăriile, precum cea din Odobești, să poată să susțină astfel de proiecte. De exemplu, comuna Odobești reușește să acopere doar 30% din costuri, iar organizația noastră vine cu restul de 70%. Asigurarea unui mecanism de finanțare de la bugetul de stat pentru o astfel de intervenție ar fi potrivită pentru ca autoritățile locale care doresc să realizeze astfel de intervenții să poată să susțină cu adevărat acest lucru.”, a declarat Diana Certan, Director Executiv CONCORDIA România.

În anul 2015, Organizația Umanitară CONCORDIA a primit Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa Maria a României, rămânând aproape de copiii și tinerii sprijiniți prin proiectele dezvoltate de CONCORDIA de-a lungul timpului.

Despre CONCORDIA România

CONCORDIA este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, spre o viață independentă și responsabilă. Proiectele noastre se derulează în București, Ploiești și Ariceștii Rahtivani (județul Prahova), Odobești (județul Dâmbovița) și se adresează unui număr de peste 2.000 de persoane în fiecare an. Pentru mai multe informații accesați www.concordia.org.ro.

