Turiştii care au dat din întâmplare peste prinţul Charles, într-un sat din România

Pentru Prinţul Charles duminică a fost ultima zi de vacanţă în România, aşa că alteța sa a ales să o petreacă în tihnă.

S-a trezit târziu şi abia după-amiază a ieşit să admire pentru ultima oară înainte de plecare pajiştile pline de flori sălbatice. Deşi stătea să plouă, vremea s-a arătat până la urmă un aliat de nădejde, iar Charles a profitat de încă o zi însorită pe meleagurile româneşti.

Înainte să se întoarcă acasă, Prinţul Charles, a profitat ieri încă puţin de liniştea pe care i-o oferă Valea Zălanului. Făcând abstracţie de protocol, alteţa regală a luat pădurea la pas şi nu s-a sfiit să râdă sau să glumească alături de prietenii săi.

Fermecaţi mai degrabă de cai, decât de prinţ, doi copii s-au strecurat printre gărzile de corp şi au ieşit în întâmpinarea grupului care se îndrepta voios spre pădure. Prinţul le-a zâmbit şi i-a salutat, cu un gest, şi pe cei care au avut prilejul de a-l întâlni în persoană.

"Mi-am dorit foarte mult să vin aici şi chiar nu îmi vine să cred că am ajuns în momentul în care prinţul ieşea...”, spune o turistă, cu lacrimi în ochi.

"Noi suntem pentru prima dată aici. Am venit dintr-o întâmplare. Am plecat să vedem Valea Zălanului. Şi am dat de prinţ, da...se întâmplă şi lucruri dintr-astea."

De această dată, prinţul Charles a petrecut cinci zile în ţara noastră, iar gazdele sale spera ca alteţa să revină şi anul viitor pe meleagurile româneşti ce l-au fermecat.

