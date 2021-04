Prințul Philip și Regele Mihai, o prietenie ce avea să dureze o viață. Philip își petrecea vacanțele în România

Prințul Philip își petrecea adeseori vacanțele în România, la Sinaia și la Mamaia. Asta se întâmpla în copilărie, când Alteța Sa Regală și vărul său, Regele Mihai, au legat o prietenie care avea să dureze o viață.

Născuți în același an, la diferență de câteva luni, Ducele de Edinburgh a și botezat-o pe prima fiică a Regelui României, Margareta, care este acum Custodele Coroanei.

Prințul Philip a vorbit despre prietenia cu Regele Mihai, iar cel care i-a luat interviul, producătorul de film John Florescu, a oferit în exclusivitate pentru PROTV un fragment din această mărturie emoționantă.

Născuți în același an, 1921, Prințul consort Philip și Regele Mihai au fost împreuna de mici, până în adolescență, iar Regele nostru a cunoscut-o pe viitoarea Regină Ana chiar la nunta ducelui cu Regina Elisabeta a 2-a, pe 20 noiembrie 1947.

Interviul audio a fost realizat de John Florescu, producătorul documentarului "Războiul Regelui", difuzat de PROTV. anul trecut.

John Florescu, producătorul documentarului "Războiul regelui": „E o poveste amuzantă. Documentarul e difuzat pe PROTV și are un rating foarte bun și l-au difuzat din nou, apoi pentru a treia oară, cred. Și după asta primesc un telefon de la Palatul Buckingham, nu un telefon, un e-mail de la secretarul personal al Prințului Philip. Iar secretarul spune că în anumite cercuri a auzit despre acest film. Și mi-au spus "Prințul Philip ar dori să vă vadă". Și i-am spus că trebuie să știe că filmul a fost deja difuzat... Iar răspunsul a fost "cu toate astea Prințul vrea să vă vorbească. Veniți pe 20 octombrie, ziua pe care au ales-o, 12 ziua, poarta C, Palatul Buckingham. Și au spus "fără camere"!". "Am simțit că afecțiunea pentru vărul său era foarte reală. Am simțit că voia să fie sigur că ceea ce avea să spună despre vărul său, cel pe care l-a însoțit la Marea Neagră, ce voia să spună despre vărul lui va rămâne cumva în istorie, momentul va rămâne marcat."