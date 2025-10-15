(P) 20 de ani Kaufland: investiții, dezvoltare și implicare în România

Kaufland România marchează 20 de ani pe piața locală, perioadă în care a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din retailul românesc.

Compania a investit peste 15,6 miliarde lei în economia națională și a contribuit cu peste 6,3 miliarde lei la bugetul de stat sub formă de taxe și impozite, doar în ultimul deceniu. Cu o rețea de peste 190 de magazine și 18.000 de angajați, Kaufland este cel mai mare angajator privat din România.

Retailerul contribuie anual la bugetul de stat cu circa 314 milioane euro, doar din contribuțiile asociate salariilor angajaților.

Kaufland, un brand de încredere pentru români

Potrivit unui studiu realizat cu sprijinul iSense Solutions, peste 9 din 10 români cunosc brandul Kaufland și îl asociază cu stabilitate și încredere. Clienții apreciază în special raportul calitate-preț, promoțiile constante, diversitatea gamei de produse și implicarea companiei în comunități. Pentru mulți români, Kaufland a devenit mai mult decât un hipermarket - este locul unde găsesc tot ce au nevoie pentru casă, economisesc timp și bani și contribuie la protejarea mediului.

„Mai presus de cifre, acest moment aniversar este despre oamenii alături de care am crescut - clienți, colegi, parteneri, comunități. În cei 20 de ani, am învățat că succesul unui business se construiește pe încredere, colaborare și implicare. Angajamentul nostru pentru România rămâne ferm: vom continua să investim, să creăm locuri de muncă, să devenim mai buni și să fim un partener de încredere pentru fiecare român”, a declarat Marco Hößl, Director General Kaufland România și Republica Moldova.

Implicare socială și sustenabilitate

Totodată, compania continuă să își consolideze angajamentul față de mediu prin investiții majore în sustenabilitate:

· peste 25 milioane euro pentru instalarea a 61.000 de panouri fotovoltaice în 94 de magazine și centre logistice, reducând anual emisiile de CO₂ cu peste 21.000 tone;

· extinderea rețelei Kaufland e-charge la peste 170 de magazine, care funcționează exclusiv cu energie verde;

· dezvoltarea a două infrastructuri naționale de colectare separată a ambalajelor, cu peste 570 de puncte de colectare active, sprijinite de investiții de 30 milioane euro în ultimii cinci ani.

20 de ani de implicare socială și sustenabilitate

Cu ocazia aniversării a 20 de ani, Kaufland a adus caravana Bucurie în Mișcare în 20 de orașe din țară, transformând parcările magazinelor în spații dedicate sportului și vieții sănătoase. Participanții pot testa banda de alergare cu autopropulsie, cu provocări de viteză și premii instant, un joc interactiv cu LED-uri pentru atenție și reacție, dar și cupoane de reducere prin Kaufland Card.

Campanie aniversară națională și surprize

Pe lângă aceste proiecte cu impact pe termen lung, aniversarea de 20 de ani aduce clienților și motive de bucurie direct la raft. Între 1 august - 31 octombrie 2025, cumpărăturile de minimum 500 lei pe lună scanate pe Kaufland Card le pot aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 2.300 de vouchere în valoare de 500 lei. La fiecare 500 lei cheltuiți, se acordă o șansă de câștig, iar premiile se oferă lunar, prin tragere la sorți, cu patru câștigători pentru fiecare magazin.

Detalii despre campania aniversară și regulamentul complet sunt disponibile pe https://www.kaufland.ro/noutati/20-ani.html.

Prin investiții constante, campanii de loializare și proiecte cu impact social și de mediu, compania celebrează două decenii de activitate. Pentru clienți, aniversarea aduce promoții speciale, surprize și experiențe noi în magazine și online, iar pentru comunități - un angajament ferm de a continua să investească în dezvoltarea durabilă.

